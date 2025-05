La nueva campaña ‘¿Y tú… te la quieres jugar?’ intenta prevenir adicciones en la juventud

Las concejalas de Juventud, Gala de la Calzada, y de Calidad de Vida, Llanos Navarro, han presentado junto al técnico municipal José Cuadros una campaña de prevención contra las adicciones en jóvenes que lleva por título ‘Y tú… ¿te la quieres jugar?”.

Llanos Navarro ha informado que esta campaña “va dirigida a la población juvenil del municipio de Albacete, y consta de difusión a través de cartelería, mupis para las marquesinas de autobuses, así como una importante difusión a través de las redes sociales más vistas por la población joven”.

La campaña ha sido realizada por la Unidad Técnica del Servicio de Drogodependencia y otras Adicciones del Ayuntamiento, y se ha solicitado colaboración a 15 Institutos de Educación Secundaria de la ciudad. Está compuesta por seis carteles que hacen referencia tanto a la prevención de determinadas sustancias psicoactivas como de otros comportamientos adictivos.

Temas y mensajes

Ludopatía. ‘La apuesta se paga hoy a 1,6 a que lo pierdes todo’. El 16% de los jóvenes que juegan on line sufre ansiedad e insomnio.

Alcohol. ‘Va, yo conduzco que no voy tan mal’, La causa de muerte más frecuente entre los 16 y 24 años es el accidente de tráfico con intoxicación alcohólica.

Vídeoconsolas: ‘Venga va, cinco videos más y voy, total mi abuela puede esperar’. En España gran parte de las personas jóvenes pasan hasta ocho horas diarias frente al teléfono móvil.

Cocaína. ’Va, hazte una, que la primera no te pasara nada’. El pasado año, casi 30.000 jóvenes en España reconocieron haber consumido cocaína. Es un primer paso para la manifestación de dependencia, enfermedades cardiovasculares y desarrollo de trastornos cognitivos.

Tabaco. ‘Una calada más no me hará daño. Total, a mí no me va a tocar’. En España cada año se diagnostican unos 20.000 nuevos casos de cáncer de pulmón.

Psicofármacos. ‘Necesito relajarme, Media pastillita de Diazepam y listo’. El consumo continuado de hipnosedantes puede producir adicción, así como alteraciones psicomotoras y trastornos cognitivos. Los medicamentos deben ser prescritos por personal facultativo

Gala de la Calzada ha señalado que “la campaña parte de la preocupación por tantas personas, sobre todo jóvenes, que caen en el consumo de sustancias adictivas, y a ello últimamente se une la adicción a móviles, videoconsolas, internet, pornografía o ludopatía. Por ello, desde el servicio de Acción Social y a través del Área de Drogodependencias y el Negociado de Juventud queremos trabajar para prevenir estas conductas, además de asesorar y acompañar a quienes ya están sufriendo esta enfermedad y ayudar a sus familias para que puedan convivir con alguien que sufre adicción y sepan cómo responder ante sus comportamientos y demandas, de modo que se sientan acompañadas en este proceso tan doloroso y complicado”.

La concejala de Juventud ha incidido en el objetivo de “ayudar a los jóvenes a saber decir no, y a elegir hábitos sanos para tener un futuro libre de dependencias. El Plan sobre Drogas y Conductas Adictivas del Ayuntamiento es la respuesta municipal al fenómeno de las drogodependencias y otras adicciones, coordinando los programas y actividades relacionados con la intervención social en esta materia. El Consejo Local sobre Drogas y otras adicciones es el elemento de participación social en la mis