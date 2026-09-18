Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA)

Nueve millones de euros para el Aeropuerto de Albacete

El nuevo plan inversor impulsará unos aeropuertos más modernos, sostenibles, seguros y competitivos, con la mejora de la experiencia de los pasajeros como prioridad.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Aeropuerto de Albacete
Aeropuerto de Albacete | Wikipedia

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que nueve millones de euros se invertirán en el aeropuerto de Albacete.

Entre las actuaciones principales destacan:

  • Mejora de la seguridad con el suministro de vehículos para el Plan Invernal y equipamientos de seguridad para inspección en filtros.
  • Adecuación del pavimento de la pista y recrecido.
  • Trabajos relacionados con el Plan de Acción Climática y mejoras en calderas y climatización.
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