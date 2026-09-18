Nueve millones de euros para el Aeropuerto de Albacete

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que nueve millones de euros se invertirán en el aeropuerto de Albacete.

Entre las actuaciones principales destacan: