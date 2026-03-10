Llega la primera gran ‘Spring Running Party’ a Madrigueras en un año de aniversario

El diputado de Deportes, Dani Sancha, junto al alcalde de la localidad anfitriona, Juan Carlos Talavera; a su teniente de alcalde, María Victoria Leal; y al presidente del Club 27 de Agosto, Florencio García, ha presentado esta cita deportiva, avanzando que incluirá la primera de las más de 50 actividades “especiales” que desde la institución se han programado para festejar el 25º aniversario del Circuito, que se conmemora este 2026.

Madrigueras acogerá una ‘Spring Running Party’, que incluye, junto a la parte deportiva, tal y como ha detallado Sancha, un concierto de ‘Saltamontes Melancólicos’, varios Dj, un espectáculo pirotécnico a la salida, “asimilando nuestras pruebas a las que tienen lugar en grandes capitales españolas”, y diferentes sorteos de productos de la tierra, con la colaboración de las empresas Capitan Denim, Gastón y Adara.

Sancha también se ha referido a la alta participación, pulverizando todos los récords, y ha explicado que se ha incrementado el número de inscripciones inicialmente planteadas. Así, en ‘Las 10 Millas’ se ha pasado de 800 a 1.000 plazas, manteniéndose en 200 el número de ‘Las Cinco Millas’. En total, 1.200 corredores y corredoras tomarán las calles de la localidad, con un 30 por ciento de participación femenina, “lo que supone que este 2026 vamos a volver a incrementar esta cifra, algo muy importante para la Diputación”.

Todo ello en “un año histórico” para el Circuito, que ha superado, por primera vez, las 3.500 personas inscritas y cuelga el cartel de completo cada fin de semana. “Una realidad que es síntoma de que se está haciendo un buen trabajo por parte de los Ayuntamientos amparados por la Diputación”, ha señalado Sancha, felicitando al Consistorio de Madrigueras y reiterando el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero en este ámbito.

Un año para correr, 12 meses para sentir

Bajo el lema ‘Un año para correr, 12 meses para sentir’, la Diputación ha preparado una variada programación de actividades para celebrar este 25 aniversario del Circuito de Carreras Populares, dedicando cada mes a una temática y marzo une running, turismo y juventud. Un mes que incluye también un Congreso de Turismo Deporte en el Carlos Belmonte el próximo día 26, con las inscripciones todavía abiertas.

Por su parte, el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, ha comenzado sus palabras poniendo en valor los 25 años de ‘Las 10 Millas”, señalando que desde la localidad siempre han apostado por el Circuito Provincial, y ha reivindicado el esfuerzo que viene realizando la Diputación en materia deportiva, convirtiendo a esta provincia “en punta de lanza en la región”. Igualmente, se ha referido al trabajo que desde el Ayuntamiento madriguerense han realizado para ampliar el número de plazas y para que el regalo sea una sudadera térmica conmemorativa del 25 aniversario, al tiempo que ha agradecido la implicación del Club 27 de Agosto.

Además, ha explicado que la ampliación en el número de inscripciones se debe, “en gran parte”, al atractivo que tiene la localidad, aludiendo a cómo acoge a los y las deportistas en cada prueba, “lo que nos ha convertido en la mejor del circuito”, y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de Madrigueras “más allá de la carrera”.

La carrera popular contará con una distancia de 16,09 kilómetros (diez millas), mientras que la prueba de iniciación será de 8,04 kilómetros (cinco millas). La salida y la meta estarán ubicadas en el Parque Municipal, con un recorrido que discurrirá por las calles del municipio hasta el kilómetro 4, saliendo después por un camino en dirección a la Ermita de San Jorge, regresando por el Paseo de San Jorge hasta finalizar nuevamente en el parque.

La prueba incluye cuatro puntos de avituallamiento, más uno final en meta, y alcanzará una cota máxima de 714 metros.

Se han establecido premios especiales por clubes: aquellos que consigan que 15 corredores finalicen las Diez Millas, o que sumen 35 atletas en meta entre ambas pruebas, recibirán un jamón, portajamón y cuchillo jamonero, y dispondrán de una zona reservada para su degustación. Asimismo, habrá trofeos para los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina en las generales de ambas distancias, en Diferentes Capacidades, Local Manchuela, categorías y General Popular. A las 19:00 horas tendrá lugar la entrega de premios en el Salón Cultural, previa al concierto.