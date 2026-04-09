El GAL Sierra del Segura impulsa el inicio inminente de las obras del Centro Cultural de Los Cárabos en Letur

El Grupo de Acción Local (GAL) Sierra del Segura ejecutará de manera inminente las obras del Centro Turístico Cultural y Artístico de Los Cárabos en Letur, un proyecto estratégico que supondrá un importante impulso al desarrollo turístico y cultural del municipio.

Esta actuación se llevará a cabo gracias a la colaboración institucional entre el GAL Sierra del Segura y el Ayuntamiento de Letur, quien ha facilitado la puesta en marcha del proyecto mediante la cesión del espacio donde se desarrollará la intervención, que está situado en pleno casco histórico. Esta cooperación ha sido clave para desbloquear y materializar una iniciativa de gran valor para el territorio.

El proyecto contempla la adecuación del edificio para su uso como espacio cultural, expositivo y artístico, reforzando así la oferta turística de Letur y contribuyendo a la dinamización del casco antiguo, en línea con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Sierra del Segura.

El presidente del Grupo de Acción Local Sierra del Segura, Federico Moreno, ha señalado que “el nuevo centro será un espacio multifuncional destinado a exposiciones, encuentros culturales y actividades artísticas, que se convertirá en un nuevo foco de atracción turística y cultural para la comarca, incrementando y engrandeciendo una oferta de turismo sostenible que reforzará el atractivo y la competitividad del territorio con recursos modernos, novedosos y muy interesantes para atraer a todo tipo de público”.

El inicio de las obras supone un hito importante para Letur y para toda la comarca, consolidando la apuesta conjunta del GAL Sierra del Segura y el Ayuntamiento por el desarrollo turístico basado en el patrimonio, la cultura y la identidad local.

El proceso administrativo hasta la adjudicación de las obras ha sido complejo. Tras una primera licitación que tuvo que ser objeto de desistimiento debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la DANA, se impulsó un nuevo procedimiento que quedó desierto. Finalmente, el GAL Sierra del Segura ha logrado adjudicar el contrato mediante procedimiento negociado, permitiendo así iniciar la ejecución de esta actuación prioritaria.

Con la adjudicación ya formalizada, el Grupo de Acción Local asume ahora la ejecución de las obras, dando cumplimiento a una de las actuaciones clave del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino orientada a la mejora de equipamientos públicos para uso turístico y cultural.

Este proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se enmarca en la estrategia de impulso a la competitividad, sostenibilidad y diversificación del destino Sierra del Segura.