Finalizan las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Almansa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha finalizado las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Almansa (Albacete), adjudicadas a la empresa UTE LANTANIA, S.A.U.–CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. por un importe de 8.633.969,48 euros, cofinanciada en su segunda fase de ejecución por el PO FEDER 2021-2027:

Esta actuación, declarada de Interés General del Estado, ha ampliado la capacidad de la anterior EDAR, mejorando así el tratamiento de las aguas residuales y adaptándolas a la normativa vigente en materia de vertidos.

En concreto, los trabajos, que darán servicio a una población adicional de cerca de 55.000 habitantes-equivalentes, permitirán mejorar la depuración de depurar los vertidos que se generan en la ciudad de Almansa y en el polígono industrial El Mugrón, al incorporar el tratamiento de la eliminación de nutrientes y el terciario, lo que le permite obtener una calidad del agua tratada compatible para su reutilización para riego.

Fondos Europeos 2021-2027

Esta actuación ha sido cofinanciada en su primera fase de ejecución, en un 80 %, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), contribuyendo a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, y en su segunda fase, en un 85 % por el por el Fondo Europeo FEDER del periodo 2021-2027, dentro el OP 2. Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible