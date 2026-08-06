Finalizada la reforma integral de los Ejidos de la Feria que mejora la accesibilidad y seguridad de este espacio

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado los Ejidos de la Feria junto a los concejales del Equipo de Gobierno Carlos Calero y Rosa González de la Aleja con motivo de la finalización de las obras de reforma integral que el Ayuntamiento ha acometido en 20.000 metros cuadrados de pavimento de este emblemático espacio para mejorar su accesibilidad, seguridad y tránsito peatonal, junto a la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Unas obras “históricas” que, según ha recordado el alcalde, dan respuesta a las demandas trasladadas por los vecinos y por Cocemfe ante el estado de deterioro en el que se encontraba el pavimento de hormigón que, gracias a estas obras, ha sido sustituido por un millón de adoquines prefabricados para favorecer la accesibilidad universal y ofrecer unas mejores condiciones de uso para todas las personas que discurren por esta zona de la ciudad.

Manuel Serrano ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de los espacios públicos de la ciudad, recordando que esta actuación es “una de las intervenciones urbanas más importantes realizadas en los Ejidos de la Feria en las últimas décadas” con la que además de dar respuesta a las necesidades actuales de accesibilidad, seguridad y convivencia, se dotará a esta zona de nuevos servicios y equipamientos que podrán ser disfrutados por los vecinos durante todo el año.

En cuanto a las actuaciones pendientes, y en respuesta también a las demandas vecinales, Manuel Serrano ha recordado que este proyecto incluye una importante zona de ocio y esparcimiento que contará, como uno de los elementos más singulares, con una atractiva fuente transitable, así como con bancos, mesas, una zona de juegos infantiles, un espacio deportivo polivalente para la práctica de diferentes disciplinas como fútbol y baloncesto y una completa área de calistenia.

Asimismo, el alcalde ha destacado otras actuaciones de especial relevancia como la instalación de nuevos alcorques con nuevos árboles, plantándose los faltantes próximamente, el refuerzo de farolas y la instalación de red de telecomunicaciones.

De este modo, Manuel Serrano ha asegurado “los Ejidos se convertirán en una nueva zona de esparcimiento de la ciudad que será un espacio vivo y plenamente compatible tanto con la celebración de la Feria de Albacete como con otros eventos de gran afluencia, entre ellos el mercadillo de Los Invasores”. Un espacio que además se podrá integrar en la zona de descanso que instala Aguas de Albacete la Feria de Septiembre y la Feria infantil de Medio Ambiente.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por la finalización de estas obras de repavimentación para que no interfieran en los trabajos de montaje de las casetas y carpas de la Feria.