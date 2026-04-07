Comienza el III Salón del Libro Infantil y Juvenil de Albacete con numerosas actividades

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha presentado la tercera edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Albacete, que se celebrará del 7 al 10 de abril en la Biblioteca del Parque. Durante su intervención, Molina ha destacado que “esta es una cita con los libros que, en esta tercera edición, crece, madura y se consolida en nuestra ciudad”, subrayando además que el evento marca el inicio de abril como mes del libro en Albacete, en torno al Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Cuenta con un presupuesto de 9.000 euros y tiene el firme objetivo de que “siga creciendo, que gane dimensión y que se consolide como una gran cita cultural para que sea el germen de una gran Feria del Libro Infantil y Juvenil”, consolidando Albacete como un referente en esta área.

En esta línea, el responsable municipal de Educación ha agradecido la implicación de la Red de Bibliotecas Municipales, del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, así como de autores, ilustradores, editoriales y centros educativos, y ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa cultural y educativa que vuelve a situar a Albacete como referente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil

III Salón del Libro Infantil y Juvenil de Albacete

El III Salón del Libro Infantil y Juvenil de Albacete se celebrará del 7 al 10 de abril en la Biblioteca del Parque y contará con una programación amplia y diversa dirigida a todos los públicos. Bajo el lema “Libros conCIENCIA”, el evento busca despertar la curiosidad científica a través de la lectura, incorporando además una perspectiva inclusiva con materiales adaptados en lectura fácil, braille y diferentes niveles de comprensión.

La programación incluye encuentros con autores e ilustradores, exposiciones, visitas guiadas, actividades abiertas a la ciudadanía y una Biblioteca del Salón con alrededor de 800 novedades de literatura infantil y juvenil, lo que supone un crecimiento significativo respecto a ediciones anteriores.

Entre las principales propuestas destacan las exposiciones “Libros conCIENCIA”, que reúne a más de 30 creadores que conectan literatura, ciencia y conocimiento, y “Visionarias”, de Mercedes Palacios, centrada en el papel de mujeres inventoras que han contribuido a cambiar el mundo. Ambas exposiciones se podrán visitar durante todo el mes. El cartel de esta edición ha sido realizado por José Carlos Espinel.

El Salón contará con una importante participación de la comunidad educativa, con la asistencia de al menos 1.123 alumnos y alumnas procedentes de los colegios Reina Sofía, San Pablo, Ana Soto, María Llanos Martínez, Inmaculada Concepción, Villacerrada, Parque Sur y Giner de los Ríos, así como del IES Vandelvira. Asimismo, se desarrollarán actividades intergeneracionales como “Los abuelos también cuentan”, que pone en valor la lectura como vínculo entre generaciones.