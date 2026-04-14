El Centro Cultural La Asunción acoge la muestra 'Albacete en el ruedo y en el arte'

El Centro Cultural La Asunción, de la Diputación de Albacete, acoge la exposición taurina ‘Albacete en el ruedo y en el arte’. La segunda edición de una muestra que combina fotografías, pintura y trajes de luces y que se podrá disfrutar hasta el próximo 22 de abril en el marco de la III Semana Taurino-Cultural, organizada por la Fundación Toro de Lidia con el apoyo de la institución provincial. El diputado del Área Social, José González, participó en la inauguración junto al coordinador de la entidad en Albacete, Antonio Martínez, señalando que es “un placer” abrir las puertas de este centro referente del arte contemporáneo en la provincia a una muestra que permite descubrir el mundo del toro desde múltiples perspectivas.

Incidió en la importancia de apostar por el respeto y el conocimiento en torno a la tauromaquia, defendiendo su carácter integrador y advirtiendo que no es patrimonio de nadie “y lo es de todos y todas”, subrayando que su riqueza reside en su diversidad y en su capacidad de ser entendida desde el arte, la historia, la identidad, la economía rural o la afición, señalando que ese es el camino para que se entienda como un patrimonio cultural común.

En este sentido, González puso en valor la labor de la Fundación Toro de Lidia para acercarla a la sociedad desde un enfoque multidisciplinar y pedagógico, y recordó su presencia en la cultura española a través, por ejemplo, de figuras como Francisco de Goya, Federico García Lorca, Joan Manuel Serrat o Rafael Alberti, y también de la mano de expresiones populares totalmente integradas en nuestro día a día (cortarse la coleta, ponerse el mundo por montera, cambiar de tercio, lleno hasta la bandera…).

Una exposición que es homenaje

El diputado también agradeció la implicación y el trabajo de los pintores que integran la exposición, José Ángel Ramírez y Paco Gabaldón, y de los fotógrafos, Jesús Visueña, Alberto Núñez, Ángel Mora, José María Fresneda, que ya participaron en 2025, y Alfredo Arévalo. Del mismo modo, tuvo palabras de gratitud para los toreros y las familias que han cedido los 16 trajes de luces ligados a 16 ‘maestros’ emblemáticos de Albacete: Candido Martínez ‘Mancheguito’; Ángel Rafael; Manuel Ramón Pastor ‘el Tarta’; Antonio Póveda; Joaquín de Faura; Rafael de la Viña; Manuel de Paz; Chiculeo de Albacete; Manuel Caballero; Julio Martínez; Manuel Montoya; Manuel Amador hijo; José Antonio Iniesta; Victoriano González; Javier de Esperanza; y Samuel López.