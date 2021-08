El Ayuntamiento de Albacete organiza una amplia variedad de pruebas deportivas para el mes de septiembre

El mes de septiembre vendrá cargado de actividades y competiciones deportivas en la ciudad de Albacete fruto del trabajo conjunto entre el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de la capital y asociaciones, federaciones clubes deportivos.

El concejal de Deportes, Modesto Belinchón, ha señalado que “el calendario de eventos deportivos que se ha diseñado incluye un buen número de pruebas, muchas de ellas de un altísimo nivel”, indicando que “tendremos ajedrez, atletismo, balonmano, ciclismo, esgrima antigua, fútbol sala masculino y femenino, golf, kick boxing, natación sincronizada, patinaje, pádel, pesca, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol”, completando así una programación “coincidiendo con las fechas de la tradicional Feria deportiva”.

Además, Modesto Belinchón ha asegurado que es una programación variada.

Belinchón ha puesto el acento en algunas de las citas deportivas programadas, como el encuentro de baloncesto entre el Real Madrid y el UCAM de Murcia, previsto para el próximo 1 de septiembre, a las 19 horas, en el Pabellón del Parque, o la presencia del Incarlopsa Cuenca en la Final del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Balonmano, prevista para el 14 de septiembre en el Pabellón del Parque a partir de las 19 horas; la final del XXXI Trofeo Feria Fútbol Sala, con un encuentro que enfrentará el 15 de septiembre a las 20.30 horas también en el polideportivo de la calle Periodista del Campo Aguilar al Albacete Fútbol Sala con el Club Viña Albali Fútbol Sala, que milita en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y el tradicional Trofeo de Tenis Ciudad de Albacete, promovido por el Club de Tenis Albacete.

“Consideramos que se ha hecho una planificación deportiva muy variada, para todos los gustos, y confiamos en que sea el primer paso para avanzar hacia una normalidad en el deporte, ese es el objetivo que se persigue desde el IMD, desde el Ayuntamiento y de Albacete y desde los clubes y federaciones que han colaborado con nosotros”, ha apuntado Belinchón.

CALENDARIO DE TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

AJEDREZ. Junto con la Federación de Castilla-La Mancha de Ajedrez, competiciones los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre 2021. El sábado, día 11, Torneo Abierto Memorial Jose María Simón a las 11 horas. El domingo, día 12, Torneo Infantil Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8. El lunes, día 13, simultáneas, desde las 10 horas. El martes, 14, simultáneas. Las pruebas tendrán lugar en el pabellón Vereda y en los Jardinillos de la Feria.

ATLETISMO. Junto con el Club Deportivo Amiab. El 6 de septiembre, atletismo adaptado Récord de la Hora. En el Estadio de Atletismo de la Universidad, a partir de las 20 horas.

BALONCESTO. Junto con el CDE Albacete Basket, el 1 de septiembre, Trofeo Feria, Real Madrid contra el UCAM Murcia, ambos equipos de la Liga Endesa ACB. Será en el Pabellón del Parque, a las 19 horas.

BALONMANO. Junto con el Club Balonmano Albacete, el 14 de septiembre, final del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Balonmano, con la presencia de equipos de la Liga Asobal. Será en el Pabellón del Parque a partir de las 19 horas.

CICLISMO. Junto con la Peña Ciclista Albacete, el 11 de septiembre, en la Avenida 5ª del Parque Empresarial Campollano.

ESGRIMA ANTIGUA. Junto con la Asociación Albaceteña de Esgrima Antigua Caballeros de Al-Basit. Será el 19 de septiembre cuando se celebre el XI Encuentro Esgrima Asaltos Libres, una demostración que tendrá lugar en el Pabellón Vereda.

FÚTBOL SALA MASCULINO. Junto con el Club Albacete Fútbol Sala. El 7 de septiembre, presentación del Equipo Senior de 2ª División B, para lo cual se ha programado el encuentro entre el Club Albacete Fútbol Sala y el Club El Pozo de Murcia. Será en el Pabellón Lepanto, a las 20.30 horas. Posteriormente, el 15 de septiembre, XXXI Trofeo Feria Fútbol Sala, con la participación del Club Albacete Fútbol Sala de 2ª División Nacional B, y el Club Viña Albali Fútbol Sala, equipo de 1ª División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Será en el Pabellón del Parque a partir de las 20.30 horas.

FÚTBOL SALA FEMENINO. Hay dos partidos previstos. Así, el 1 de septiembre se celebrará un encuentro entre el UDAF albaceteño y el Club Roldán de la Región de Murcia en el Pabellón Lepanto. Por otro lado, con el Club Albacete Fútbol Sala se ha organizado para el 10 de septiembre la presentación del equipo femenino de este club en un encuentro contra el Club Vivo Cuenca Femenino, ambos equipos de la Liga Autonómica. Será en el Pabellón Lepanto, a las 20.30 horas.

GOLF. En el Club de Golf Las Pinaíllas, los días 3 y 4 de septiembre se celebrará el Torneo de Golf Feria de Albacete.

KICK BOXING. El 4 de septiembre, de la mano del CD Boxeo Albacete, Trofeo de la Navaja, en el Pabellón del Parque.

NATACIÓN SINCRONIZADA. De la mano del Club Natación Sincronizada, el 5 de septiembre, exhibición Feria Albacete, en la piscina olímpica del Estadio Municipal Carlos Belmonte.

PATINAJE. Junto con el Club Patinalba Albacete, el 10 de septiembre, exhibición en el Pabellón Lepanto, a las 18 horas.

PÁDEL. Junto con la Federación de Pádel de Castilla-La Mancha, los días 10, 11 y 12, Torneo de Feria en las pistas de pádel del Estadio Municipal Carlos Belmonte.

PESCA. Dos pruebas previstas, junto con la S.D. Pescadores El Enganche, el día 12 de septiembre, el Torneo de Pesca de Feria, y con la S.D. Pescadores La Rueda del Cabriel, el 3 de octubre, Torneo de Pesca de Feria.

TENIS. Junto con el Club de Tenis Albacete, los días 15 a 19 de septiembre, XXXVI Edición del Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete. En las instalaciones del Club de Tenis, con la final prevista para el día 19 a las 11.30 horas.

TENIS DE MESA. De la mano del Club de Tenis de Mesa de Albacete, el día 12 torneo Feria de Albacete en el Pabellón del Parque.

TIRO CON ARCO. Junto con el Club de Tiro con Arco de Albacete se celebrará en la zona de Las Tiesas el torneo Feria de Albacete en fecha todavía por concretar.

VOLEIBOL. Con el Club Adeva se han organizado dos eventos de primer nivel, ambos, el 11 de septiembre. Por un lado, el torneo Feria Voleibol Senior Femenino, con la participación de equipos de la Primera División Nacional, Adeva y Club Voleibol Eurovol Sant Joan. Será a partir de las 18 horas en el Pabellón del Parque. En el mismo escenario, a las 20 horas, torneo Feria Voleibol Senior Masculino, con la participación de los equipos de Primera División Nacional entre el Club Voleibol Adeva y el Club Voleibol Elche.