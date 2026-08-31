Las ayudas del Ayuntamiento para material escolar aumentan su dotación en un 30% hasta alcanzar los 140.000 euros

Desde este lunes, los padres, madres y tutores del municipio, pueden solicitar las ayudas para material escolar para alumnos de centros públicos y concertados del segundo ciclo de educación infantil a partir de tres años, educación primaria y educación especial. El concejal de Educación, Pascual Molina, informó de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que este lunes se abre el plazo de quince días hábiles para presentar solicitudes. Éstas se ajustarán al modelo oficial y podrán cursarse telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento, o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento o en otros registros públicos. El alumno y al menos uno de sus progenitores deben estar empadronados en el municipio con una antigüedad mínima de seis meses.

Las subvenciones cubren material escolar de uso diario, como cuadernos, libretas, lápices, bolígrafos, rotuladores y materiales curriculares de Educación Infantil, y quedan excluidos los uniformes, ropa deportiva, dispositivos electrónicos y otros artículos que no se consideran material escolar. La cuantía de cada ayuda será de hasta 120 euros para el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, y hasta 80 euros para Educación Primaria

140.000 euros

El Ayuntamiento va a destinar a estar ayudas en este curso 140.000 euros, que son 35.000 euros más que en la convocatoria anterior, “lo que supone la mayor cantidad que ha destinado nunca el Ayuntamiento a estas ayudas”, ha dicho el concejal: “Una de las prioridades de este Equipo de Gobierno es apoyar a las familias albaceteñas e invertir en educación, y por eso vamos a ampliar el número de beneficiarios y a reforzar el respaldo municipal, en un momento de gran esfuerzo económico para las familias como es el inicio del curso escolar”. Pascual Molina incidió en que “para facilitar la gestión a las familias, podrán presentar las facturas del material escolar que hayan adquirido desde el final del pasado curso escolar y hasta el último día del plazo de solicitud. Así cubrimos también las compras hechas durante todo el verano, sin que padres y madres hayan tenido que esperar a la apertura oficial de la convocatoria.”

Las ayudas están pensadas para llegar también a las clases medias trabajadoras, y por eso se concederán a las unidades familiares con una renta anual de hasta 60.000 euros. El límite aumenta hasta 65.000 euros para familias de cinco miembros y hasta 70.000 euros para las de seis o más miembros, “de modo que ampliamos el umbral de acceso en función del tamaño de la unidad familiar, apoyando a las familias numerosas”.

Las estimaciones realizadas contemplan que podrán beneficiarse de esta convocatoria unas 1.500 familias, “de modo que el mayor número de niños y niñas inicie el curso con el material necesario y podamos reforzar el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades, acompañando a las familias durante las distintas etapas de la formación de sus hijos”.