Avisos por nieve en la provincia; podría nevar en cotas bajas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) para toda la región.

La dirección del METEOCAM ha decretado la activación de este Plan tras valorar los avisos de nivel amarillo por nevadas para este lunes 5 de enero, que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la tarde de hoy, y que afecta a distintas comarcas de las cinco provincias de la comunidad autónoma.

En la provincia de Albacete, también se ha emitido por parte de AEMET un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha albaceteña (2 cms), con inicio a las 12:00 y finalización a las 00:00 horas del martes día 6. Estas cantidades se pueden registrar a partir de 900 metros al principio de día, bajando a 300 metros al final de la jornada.

La capital activa el PLATEMUN

El Ayuntamiento ha activado el Platemun (Plan de Emergencia Municipal) por la alerta de frío y nevadas para los próximos días anunciada por la Aemet.

Según la orden de activación firmada por el alcalde Manuel Serrano, “con motivo de la previsión actual de fenómenos meteorológicos adversos (ola de frío y nevadas), previstos para los próximos días y como medida preventiva, escuchada la recomendación efectuada desde los Servicios de Seguridad y Servicio contra Incendios del Ayuntamiento”, se activa el Platemun en fase de alerta desde las 00:00 horas del sábado día 3 “hasta la normalización de la situación meteorológica”.

Todos los servicios municipales implicados deben estar en condiciones de activar sus recursos en caso de necesidad, y se ha dado traslado al Centro de Coordinación Territorial de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Consejos para la ciudadanía en general

En el caso concreto de la ciudadanía en general, es importante evitar los desplazamientos por carretera, y si es necesario hacerlos, previamente deberán informarse sobre el estado de la vía y la previsión meteorológica de la zona a la que se dirige, revisar los neumáticos, llenar el depósito de combustible, asegurarse de llevar cadenas, llevar un móvil con la batería cargada y ropa de abrigo.

Si se queda atrapado por la nieve, debe permanecer en el interior del coche con el motor encendido y la calefacción puesta. Compruebe, cada cierto tiempo, que la salida del tubo de escape se encuentra libre para evitar que el humo penetre en el interior del vehículo.

Hay que tener especial cuidado con las placas de hielo, ya que resulta difícil determinar en qué lugar de la vía pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales.

Por otro lado, si fuera posible, procurar dejar en los garajes los vehículos estacionados en la vía pública, colaborando en la limpieza de acera delante de su casa y de los caminos de acceso a su casa en zonas rurales. La nieve y el hielo pueden provocar caídas, por lo que se deberá extremar el cuidado al transitar por las aceras y calles; proveerse de ropa y calzado adecuados; y tener una reserva de alimentos de consumo regular.

En el caso de las personas enfermas o de avanzada edad, es importante asegurar una provisión suficiente de alimentos y medicamentos. También hay que extremar el cuidado con estufas de gas, eléctricas o de carbón en lugares cerrados sin renovación de aire; evitar que se hiele el agua en las cañerías, para lo cual proteger la llave de paso tapándola con plásticos, paños o trapos, y en las horas de frío intenso, dejar salir agua en pequeñas cantidades por uno de los grifos. Y evitar transitar por zonas arboladas en las que la nieve pueda acumularse y provocar rotura de ramas.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a hacer un uso racional del mismo.