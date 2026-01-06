"Francis" no impidió que 50.000 personas disfrutaran de la Cabalgata de Reyes Magos en Albacete

El alcalde de Albacete ha acompañado a Sus Majestades los Reyes de Oriente en su visita a Albacete, y junto a los visitantes reales ha saludado desde el balcón del Ayuntamiento, tras una cabalgata que finalmente ha podido desarrollarse pese a las inclemencias climatológicas, y que ha sido seguida, según cálculos de la Policía Local, por más de 50.000 personas, tanto niños y niñas como adultos.

El alcalde, junto a los Reyes, se ha dirigido a los más pequeños y también a sus acompañantes: “Gracias por venir a recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar y darles calor. Os deseo salud a todos y a todas, que todos vuestros proyectos y deseos se hagan realidad, y que los niños reciban los regalos que han pedido”

Manuel Serrano también había estado previamente con los Reyes en las tradicionales visitas el Asilo de San Antón, Asprona y la Institución Benéfica Sagrado Corazón, el Cotolengo, así como en el acto masivo en la Plaza de Toros, donde más de 2.500 personas han disfrutado del magnífico espectáculo musical infantil ‘Imagilusión’, presentado por María García Morcillo, con mucha fantasía y con intérpretes de lengua de signos para favorecer la inclusión.

Un total de 29 carrozas y grupos de animación han recorrido unas calles abarrotadas pese al mal tiempo, “la cabalgata más larga y brillante de la historia, que todos recordaremos”, ha dicho el alcalde. Serrano ha agradecido la presencia de seis rondallas en varios puntos del recorrido, donde se han repartido más de 10.000 regalos y 1.200 kilos de caramelos contribuyendo a la animación y el ambiente, así como un camión de bomberos cerrando el desfile. Para garantizar la inclusión y mejorar la experiencia de todos, se han reservado dos zonas específicas para personas con movilidad reducida de modo que “todos han podido disfrutar de esta gran fiesta de esperanza e ilusión”.

Manuel Serrano ha agradecido “el esfuerzo de Sus Majestades y acompañantes y de todo el personal implicado en esta celebración de Reyes, desde los trabajadores del servicio de Cultura y Festejos del Ayuntamiento a la Policía Local, Protección Civil y los distintos servicios municipales. Entre todos hemos logrado poner el broche de oro a la magnífica Navidad que ha disfrutado la ciudad. Albacete lleva semanas llena de participación, de luz y de gente en las calles, y hemos acogido además a muchísimos visitantes que han comprobado que nuestra ciudad tiene mucha vida, también en Navidad”.