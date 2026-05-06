Aviso del intrusismo en el sector las escuelas infantiles privadas

La Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación Infantil ,ACEI, integrada en la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, y que preside Esther Simón Cortés, alerta de la situación cada vez más delicada que atraviesan las escuelas infantiles privadas, especialmente en el tramo de 0 a 3 años, y ha denunciado el aumento del intrusismo profesional, que califican como una amenaza directa tanto para la calidad educativa como para la seguridad de los menores.

La Asociación pide que se aumente el importe de los cheques escolares, en línea con el aumento de los costes que soportan los centros y señalan que en los últimos años se ha detectado la proliferación de actividades y centros que operan sin la preceptiva licencia de actividad y al margen de la normativa vigente en la provincia. Esta práctica, además de suponer una competencia desleal para los centros autorizados, implica que no se garantizan condiciones básicas como la cualificación del personal, las ratios adecuadas o la adecuación de las instalaciones, aspectos que sí cumplen de forma estricta las escuelas infantiles reguladas.

ACEI subraya que los centros privados son, precisamente, los primeros en ajustarse a todos los requisitos exigidos por la normativa, desde la titulación del personal hasta las condiciones de seguridad, pasando por la contratación de seguros y la adecuación de sus instalaciones. Sin embargo, este esfuerzo convive con una realidad económica cada vez más complicada.

El incremento generalizado de costes está poniendo contra las cuerdas al sector. Los centros deben hacer frente a subidas continuadas en los seguros sociales, los impuestos, los salarios, así como al encarecimiento de los suministros y al conjunto de obligaciones propias de cualquier empresa o trabajador autónomo. Todo ello en un contexto en el que los precios que pueden asumir las familias son limitados, lo que reduce al mínimo los márgenes de viabilidad.

Según se apuntan desde ACEI, ante esta situación muchos centros se ven obligados a incrementar las cuotas, aunque en la práctica no pueden trasladar la totalidad de estos costes a las familias. Esto provoca que sean las propias empresas las que asuman gran parte del impacto económico, una circunstancia que, según advierten desde ACEI, no podrá sostenerse en el tiempo sin un refuerzo de las ayudas públicas.

En este contexto, la Asociación reclama a la Administración regional mayor claridad y previsión de cara a la convocatoria prevista para 2027, especialmente en lo relativo al sistema de cheques escolares. Consideran necesario definir con precisión aspectos clave como aumentar el importe de los cheques escolares, en línea con el aumento de los costes que soportan los centros.

Conciliación laboral

Estas pequeñas empresas y autónomas también ponen el foco en las dificultades que encuentran las pequeñas empresas para acceder a las licitaciones públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un sistema que, a su juicio, deja fuera a buena parte del tejido empresarial del sector.

Todas estas preocupaciones, la Junta Directiva de la Asociación se lo ha expuesto en el transcurso de una reunión al concejal de Educación de Albacete, Pascual Molina; y las diputadas de las Cortes de Castilla-La Mancha María José Gil y Tania Andicoberry.

ACEI concluye advirtiendo de que los centros privados de educación infantil desempeñan un papel esencial en la conciliación familiar y laboral, además de generar empleo y ofrecer un servicio clave para la sociedad. Por ello, instan a las administraciones, tanto locales como regionales, a adoptar medidas urgentes que permitan asegurar la viabilidad de un sector que, insisten, cumple con todos los estándares de calidad y legalidad exigidos.