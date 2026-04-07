Aspiga reclama ay ayuntamiento de Albacete una ordenanza que prohíba la prostitución

La Asociación de Promoción de Igualdad de Albacete, ASPIGA ha solicitado al Ayuntamiento de Albacete la inclusión de la Ordenanza Tipo Abolicionista de la Prostitución dentro de las ordenanzas municipales de Albacete.

La Ordenanza elaborada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la abolición de la prostitución, PAP, a la que pertenece ASPIGA, está buscando el apoyo de los políticos, instituciones y sociedad en general, partiendo del principio de que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres.

Presentada recientemente en la Federación de Municipios y Provincias, con el objetivo de que desde los municipios se emita un mensaje claro a los actores del sistema prostitucional, (proxenetas y prostituidores) es el resultado del estudio de múltiples ordenanzas ya existentes, así como normas novedosas.

La ordenanza consta de diferentes ejes de actuación, no limitándose a publicidad o campañas de sensibilización, sino que se materializa en medidas concretas, que van desde la prevención y atención a mujeres prostituidas y supervivientes En concreto se refleja el derecho de estas mujeres a recibir asistencia de manera integral e individualizada.

Desde ASPIGA se insta al Ayuntamiento de Albacete haga suya dicha norma, procediendo a su tramitación en sesión plenaria para que forme parte de las ordenanzas municipales ya en vigor y l asociación espera que los diferentes grupos políticos, sindicatos, instituciones, asociaciones y ciudadanía en general, se posicione por la abolición de la prostitución, y contra la explotación sexual, para lo que ha iniciado una campaña de recogida de firmas donde se pueda mostrar el apoyo a la aprobación de dicha norma.

ASPIGA espera que todos los partidos políticos con representación de la institución municipal sean conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentran estas mujeres y den un paso adelante para la erradicación definitiva de la prostitución