Aspaym sale a la carretera para alertar sobre los accidentes de tráfico

ASPAYM Albacete ha presentado la campaña nacional de tráfico ‘Control con conciencia’, que se coordina desde la Federación Nacional con la colaboración de la Dirección General de Tráfico en Albacete y cuyo objetivo es concienciar a la población frente a las distracciones al volante para prevenir siniestros viales.

Esta sensibilización es heredera de la tradicional campaña de ASPAYM ‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’, que se ha venido realizando por todo el territorio español para pedir prudencia en carretera desde 2007.

Los voluntarios se acercan a los vehículos retenidos, trasladándoles el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes. Además, se les ha hecho entrega de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones.

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Este mes de julio inciden en mostrar los graves riesgos del consumo de alcohol y drogas al volante. La campaña ha evolucionado durante todos estos años, adaptando sus mensajes a los diversos factores de accidentalidad en coordinación con las campañas propias de la DGT en las que ASPAYM ha colaborado: consumo de alcohol y drogas, vigilancia de las condiciones del vehículo, velocidad excesiva y distracciones. En ella se demuestra que el impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en las campañas de prevención de accidentes.

Los territorios donde ASPAYM va a colaborar en esta campaña de julio de 2026 son Albacete, Asturias, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Jaén, Madrid y Sevilla.