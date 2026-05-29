Amiab vuelve a experimentar la magia del Camino de Santiago

Un año más, varios usuarios del Centro Ocupacional y del Servicio de Capacitación de la entidad nacional de Amiab, junto a varios componentes de la plantilla, pusieron rumbo a una nueva edición del Camino de Santiago. Se trata de una actividad enmarcada dentro del ‘Movimiento por la Inclusión’ de la asociación.

Desde el pasado 18 y hasta el 25 de mayo, un grupo de 38 personas, trabajadores y usuarios han realizado las distintas etapas, comenzando desde la Plaza de Obradoiro de Santiago de Compostela y terminando en Finisterre. Hombres y mujeres con y sin discapacidad se han embarcado un año más en esta apasionante aventura.

Durante las diferentes etapas no solo han caminado juntos, sino que han convivido y aprendido los unos de los otros . También han vivido experiencias que les servirán de aprendizaje en sus vidas, además de que se trata de una experiencia inolvidable.

Ilusión, motivación y entusiasmo son algunas de las emociones más presentes entre el grupo de personas que partieron hacia Santiago el pasado 18 de mayo. “Teníamos muchas ganas de esta experiencia” comentaba Noelia, una de las trabajadoras de que forma parte de la expedición de este año. No es su primera vez, pero confiesa que “siempre es diferente” y “siempre se aprenden cosas nuevas”.

Desde la entidad, el director del Club Deportivo, Juan Miguel Cano, asegura que este es un proyecto “emocionante” para las personas que participan en él y que están “muy contentos” de poder llevar a acabo desde Amiab este tipo de iniciativas.

A lo largo de este Camino de Santiago, los usuarios y trabajadores han ido contando su día a día a través de las redes sociales de la entidad, por lo que se ha seguir de cerca esta experiencia y conocer de primera mano las historias de este grupo de personas. Una actividad más de visibilización de la discapacidad en torno a la convivencia diaria, reto personal también para quienes han decidido, un año más, sumarse al proyecto.