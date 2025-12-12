Los de Albacete son los mejores cielos. Y no lo decimos nosotros

La Diputación de Albacete avanza en su proyecto ‘Destino Turístico Starlitght’ con la entrega de las renovaciones de las certificaciones a cuatro comarcas, tras completar el pasado año un hito histórico, convirtiéndose en la primera provincia del mundo en obtener en su integridad esta acreditación.

Ha sido la diputada de Turismo, Raquel Ruiz, en nombre del presidente de la institución, Santi Cabañero, la encargada de explicar los detalles y también de hacer entrega de estos documentos que avalan el buen trabajo que se ha venido realizando en cada uno de los territorios, recordando que la prestigiosa Fundación Starlight es la encargada de renovar periódicamente estas distinciones, en función de las fechas de emisión inicial y tras una completa evaluación técnica.

En este caso, se trata de la Sierra del Segura y Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), que obtienen ahora “la renovación principal” por cuatro años; y La Manchuela y Campos de Hellín, que han recibido “la renovación técnica”, que se emite a los dos años de recibir la certificación inicial y se ostenta por un periodo de dos años.

Y han sido los presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural de cada comarca, Federico Moreno, Gregorio Moreno, Pilar Medina y Jesús López, respectivamente, quienes han recogido la certificación en representación de sus territorios. Además, Ruiz ha avanzado que, de acuerdo con los tiempos establecidos, Mancha Júcar-Centro y Monte Ibérico–Corredor de Almansa están llamadas a obtener sus renovaciones técnicas en 2026.

En este sentido, la diputada de Turismo ha felicitado a las cuatro comarcas y las 66 localidades que las integran, destacando el esfuerzo que han realizado para conservar este sello internacional, manteniendo y mejorando las condiciones ambientales y logísticas que las hicieron merecedoras del reconocimiento, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno provincial en esta dirección.

Desde la Diputación de Albacete, en todo momento, han apostado por un turismo sostenible, moderno, eficiente y de calidad, que impulse los recursos locales como elementos que marcan el valor diferencial y generan oportunidades, y estas renovaciones suponen un paso más en esa dirección, como ha apuntado Ruiz, incidiendo en que las certificaciones no son algo puntual, “sino un logro que hay que conservar a lo largo del tiempo”.

Además, la responsable provincial ha señalado la complejidad de este proceso, recordando que la Diputación comenzó a trabajar en este ambicioso proyecto en 2017/2018 y ha apuntado cómo, progresivamente, se alcanzaron las certificaciones, comarca a comarca, para toda la provincia.