Albacete se conjura para ser una ciudad más accesible

El ayuntamiento de Albacete ha puesta en marcha una nueva campaña conjunta de Cocemfe y la Oficina de Accesibilidad con el objetivo de respetar la accesibilidad “como un compromiso con la igualdad”, evitando comportamientos incívicos tal y como ha indicado el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, quien ha recordado que “hace poco presentábamos con la FAVA una campaña con el mensaje ‘Albacete es tu casa, cuídala’ para evitar los actos de vandalismo, y hoy presentamos otra campaña, en este caso para lograr una ciudad más igualitaria, accesible e inclusiva, y no se debería dar lugar a que las sanciones económicas nos recuerden cosas que deberían ser entendidas como una cuestión de ética y de humanidad, porque conviene recordar que el respeto a la accesibilidad está garantizado por la ley y las ordenanzas y reglamentos municipales”.

Por su parte, el presidente de Cocemfe, Marcelino Escobar, ha dicho que “se están haciendo inversiones muy importantes en inclusión y accesibilidad, pero todo eso no vale de nada si ciertas actitudes no respetan y cuidan esas inversiones”

La campaña estará en mupis municipales, en redes sociales y en otros cauces de comunicación, llegando a otros municipios y a centros educativos “para difundir algo tan sencillo y tan fundamental como que la ciudad es de todos, y por eso no es justo mantener actitudes insolidarias que pueden dificultar a muchas personas disfrutar en plenitud de nuestra ciudad, moverse por ella y ser albaceteños y albaceteñas con todos sus derechos y con todas sus expectativas de vida”.

El alcalde ha enfatizado que “si entorpecemos el paso a una silla de ruedas, o si aparcamos en una plaza reservada a personas con discapacidad, o si dificultamos la movilidad de personas mayores o con muletas o con carros de bebé, estamos causando un grave perjuicio a personas que merecen nuestro respeto y merecen que pensemos en ellas, para no hacerles las cosas aún más difíciles. No deberíamos dar lugar a que las sanciones económicas nos recuerden cosas que deberían ser entendidas como una cuestión de ética y de humanidad, porque conviene recordar que el respeto a la accesibilidad está garantizado por la ley y las ordenanzas y reglamentos municipales”.

Una campaña innovadora

La Oficina de Accesibilidad, ubicada en el centro de participación ciudadana Ágora, “es un paso de gigante para avanzar en inclusión, y funciona gracias al convenio que mantenemos con la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Albacete. Cocemfe se implica así en la apuesta del Ayuntamiento por la inclusión, nos ayuda y nos estimula”.

El alcalde ha elogiado la figura de Marcelino Escobar: “En él he encontrado a un gran aliado, siempre dispuesto junto a sus colaboradores a colaborar con el Ayuntamiento y ofrecernos su opinión, marcada por la experiencia y la comprensión de las verdaderas necesidades. Por eso le consultamos con frecuencia a la hora de programar actuaciones urbanísticas o de otro tipo, desde la reforma de una calle a la preparación de un programa festivo”.

Desde el Ayuntamiento, ha concluido, “vamos a seguir trabajando con Cocemfe y con todo el tejido asociativo del ámbito de la discapacidad, para conseguir algo que muchos creen una utopía, pero que nosotros consideramos una cuestión de justicia: vamos a poner los medios para que la igualdad sea un hecho efectivo, y nadie se vea postergado ni apartado de este futuro común que estamos construyendo entre todos”.

Marcelino Escobar ha intervenido por su parte para agradecer “la solidaridad y el compromiso del alcalde con el colectivo de la discapacidad”, y ha señalado que “esta campaña puede ser modelo y piloto, porque es pionera e innovadora. En la Oficina de Accesibilidad recogemos necesidades y situaciones, y eso nos ayuda a actuar en consecuencia”.

El presidente de Cocemfe ha dicho que “se están haciendo inversiones muy importantes, pero todo eso no vale de nada si luego no respetamos y cuidamos esas inversiones”, y ha puesto el ejemplo de los aseos públicos adaptados, o de los ascensores de acceso a Villacerrada, a menudo deteriorados o inutilizados por su uso inadecuado. “Aunque Albacete tiene un notable en accesibilidad -ha incidido-, si alguien aparca su coche sobre la acera o en un rebaje nos impide desplazarnos por la ciudad, y si ocupa una plaza reservada u obstaculiza una marquesina de autobús nos dificulta la movilidad”.