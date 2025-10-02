Albacete acoge la penúltima prueba del Campeonato de España de Freestyle

El Campeonato de España de Freestyle Motocross llega de nuevo a la Plaza de Toros de Albacete. Será este sábado 4 de octubre a partir de las 20:30 horas.

En esta prueba se decidirá el título entre el piloto albaceteño Maikel Melero y el gallego José Canosa Mincha, que llegan empatados a puntos en la clasificación provisional. El evento reunirá también a destacados pilotos nacionales e internacionales, como la leyenda del Freestyle Edgar Torronteras, las jóvenes promesas Mario Lucas y Xavier Dols Jabato, y el italiano Leo Finni.y no faltarán los pilotos Maikel Melero y José Mincha, y Juan Antonio Lafuente por parte de la organización, además del diputado provincial Daniel Sancha.

El espectáculo contará con dos instalaciones para dar más dinamismo a la prueba, y todo ello acompañado por una nueva producción de luz y sonido y una espectacular puesta en escena, con pirotecnia, fuegos, DJ en directo y Javier Rufete como maestro de ceremonias.

La propia competición será un espectáculo familiar ya que contará con el concurso de plegadas ‘Best Whip’, donde el público elegirá al vencedor, y la ‘Daen Chupete’s Cup para los más pequeños.

Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial cefmx.com y puntos de venta oficiales. El campeonato cuenta con patrocinadores oficiales como el concesionario de honda SC Motos, Triumph y Aprilia, el Centro Deportivo Enjoy Albacete y el Restaurante la Marteña, además del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Deportes y la Diputación.