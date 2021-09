Informativo

Más de Uno Albacete 8.20h Lunes 06/09/2021

Con Karina Requena. Comienza la que sería la semana grande para los albaceteños con la llegada de su esperada Feria de Albacete, este año denominada No Feria. Actividades previstas entorno al recinto ferial y barios barrios de la capital y también entorno a la virgen de los llanos. Sanitarios temen nuevos repuntes por lo que piden extremar la responsabilidad y no confiarnos en contar con la pauta completa de vacunación ya que esta no salva del libros sino que reduce la sintomatología. En deportes, derrota del Albacete Balompié y la provincia cuenta con un nuevo campeón mundial.