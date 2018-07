La alcaldesa de Santander despide al auxiliar de Ganemos por no presentarse en el Ayuntamiento en 11 meses

el auxiliar no acudía a trabajar

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha despedido al auxiliar de la portavoz de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, por no presentarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento desde que firmó su contrato en enero, es decir, once meses en los que no ha cumplido con sus labores pero durante los que sí ha cobrado.