Charo Baqué, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

La consejera delegada del Grupo Dromedario, Charo Baqué, se ha convertido hoy en candidata a una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Con ella hemos charlado en ‘Más de Uno Cantabria’ y nos ha contado como el café forma parte del ADN de su familia, siempre ligada al sector.

"Yo nací con otra empresa cafetera y toda la vida hemos vivido con café en casa, es parte de nuestro ADN", según ha contado la propia Baqué durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria'.

Sobre Grupo Dromedario, explica que se trata de la empresa de café más antigua de España y "nunca ha estado gestionada por otros grupos diferentes a los familiares", recuerda Charo Baqué, a través de distintas familias a lo largo de los años.

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

