Onda Cero Cantabria concede el Premio Mujer Cantabria 2025 a María Pilar Villasante, primera teniente coronel de la Guardia Civil en Cantabria

Onda Cero Cantabria ha concedido su VII Premio Mujer Cantabria a María Pilar Villasante, primera mujer en acceder al puesto de teniente coronel de la Guardia Civil en Cantabria. El jurado del premio reconoce que María Pilar es un ejemplo de esfuerzo, liderazgo, entrega, vocación de servicio público y un referente para las mujeres más jóvenes.

Santoñesa de 46 años, entró por oposición de acceso directo en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 2000 y su primer destino como teniente de la Guardia Civil fue el Aeropuerto de Barajas, donde le tocó afrontar, como oficial de servicio, el atentado terrorista de ETA de la T4 en 2006.

Tras ocupar diversos destinos en Madrid, su ilusión era volver a Cantabria, a donde ha regresado este año como Jefa de Personal y de Apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria. En concreto, María Pilar Villasante es la responsable de personal de los 1.300 efectivos con que cuenta la Guardia Civil en la región.

Madre de 4 hijas, ha recibido, entre otras distinciones recientes, la Cruz al Mérito Policial concedida por la Policía Nacional (2024) o la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2024).

De los 83.000 efectivos con que cuenta la Guardia Civil, sólo el 9% son mujeres y, con su rango, sólo hay otras 15 mujeres en toda España.

Anteriores Premiadas

La ganadora del VII Premio Cantabria tomará el relevo de Conchi Ortega (Premio Mujer 2024), Marta Solana (Premio Mujer Cantabria 2023), Paula Sumillera (Premio Mujer Cantabria 2022), Eloísa Canga (Premio Mujer Cantabria 2021), María Victoria Troncoso (Premio Mujer Cantabria 2020) y de Pepa Pérez Vega (Premio Mujer Cantabria 2019)

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria han propuesto más 30 candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos. Se pueden escuchar sus historias aquí.

Al acto de entrega del premio, que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en el Palacio de la Magdalena asistirán, entre otras autoridades, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Este VII Premio Mujer Cantabria es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2025 las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria (Onda Cero y Europa FM), con la colaboración de Banco Santander, EDP, Universidad Europea del Atlántico, Supermercados Lupa, Clínica Dermatológica Elena Arnal, Autopalas, Vitas Recoletas Salud, Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.