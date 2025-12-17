La Policía de Torrelavega no hará horas extra en 2026 hasta que el equipo de Gobierno abra "una negociación real"

Los representantes de la Policía Local de Torrelavega, APLB y CSLA, ante "la reiterada negativa" del equipo de Gobierno a sentarse a negociar, han decidido intensificar las medidas de presión para mejorar la situación de la plantilla y, a las ya adoptadas --como concentraciones--, se suma que los agentes no se inscribirán para la realización de horas extraordinarias en 2026 hasta que el equipo de Gobierno, y en especial el alcalde, Javier López Estrada, "accedan a abrir una negociación real, seria y efectiva".

Así lo han anunciado este martes en un comunicado, en el que han subrayado que su objetivo sigue siendo "garantizar un servicio policial digno, eficaz y seguro" y unas condiciones de trabajo "acordes a la responsabilidad que asumen diariamente los profesionales de la Policía Local, sin renunciar para ello a sus derechos".

Por ello, consideran que la responsabilidad de la situación actual "recae exclusivamente en quienes, teniendo la obligación de gobernar y planificar, han optado por mantener una política de seguridad insuficiente y alejada de la realidad de la ciudad".

En este sentido, han indicado que han realizado un nuevo "intento de contacto" con el equipo de Gobierno, que "ha sido ignorado en un momento especialmente grave para la seguridad de la ciudad, marcado por un incremento de episodios violentos" y coincidiendo las fiestas.

Han recordado que, en los últimos meses, Torrelavega ha sido escenario de intervenciones policiales relacionadas con el uso de armas de fuego y blancas, "hechos que evidencian un preocupante deterioro de la seguridad", y, pese a ello, "el alcalde ha decidido de manera errónea apartar públicamente a la Policía Local de sus funciones en materia de seguridad ciudadana, algo inédito y que solo demuestra una total irresponsabilidad por su parte".

"Este planteamiento no solo contradice el papel que la ley atribuye a la Policía Local, sino que se está demostrando claramente insuficiente, como ponen de manifiesto los últimos hechos ocurridos en la ciudad, a pesar de los refuerzos de Policía Nacional, que resultan a todas luces insuficientes para dar respuesta a la situación actual", han censurado.

Además, han calificado de "especialmente alarmante" que el Ayuntamiento no haya diseñado ni activado ningún operativo especial de seguridad para las fiestas navideñas, no se hayan implementado controles dentro de la campaña de la Dirección General de Tráfico y no se haya previsto refuerzo en días clave.

Al respecto, han advertido que esta falta de planificación se hará más notoria en los días festivos, como la próxima Nochevieja -una de las noches con mayor número de requerimientos y demandas de intervención policial-, "con un servicio claramente insuficiente, previsto con tan solo cuatro agentes para toda la ciudad y sin ningún mando operativo".

A ello se suma el aumento de las quejas trasladadas por asociaciones vecinales, que vienen alertando de problemas de seguridad y ruidos y que "son testigos de la falta de medios y del escaso número de policías en la calle".

"Este sentir es un clamor en la ciudadanía", aseguran los representantes policiales, que alertan de que esta situación se agrava por "el descontrol existente en la planificación de los servicios extraordinarios, condicionados por el tope económico fijado por el equipo de Gobierno, sin atender a criterios técnicos, preventivos ni de seguridad ciudadana, lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta policial".

"Desde la plantilla de la Policía Local queremos subrayar que esta situación no es consecuencia de la falta de compromiso de los agentes, sino de decisiones políticas equivocadas, de la ausencia de diálogo y de la negativa del alcalde a asumir la responsabilidad que le corresponde como máximo responsable de la seguridad municipal", han enfatizado.