Yende: villancicos de Cantabria

El grupo Yende busca recuperar la tradición de los villancicos de Cantabria en una gira navideña intensa que se inicia este jueves en Laredo a las 19:30 horas en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Marcos Bárcena está al frente de esta nueva formación. No necesita presentación con más de 40 discos a sus espaldas y como cofundador de algunos de los grupos más importantes del panorama folk de Cantabria como fueron Luétiga o Atlántica. Chema Murillo, también de Luétiga, y Nico Toral y Elisabet Nuñez, fundadores de Cahórnega, otra formación icónica de este género.

En el repertorio habrá villancicos tradicionales entre los que destacan algunas versiones recuperadas de Lines Vejo y Manuel Llano, también guiños con temas navideños de la tradición asturiana y gallega.

El domingo 21 a las 13 horas estarán en el pabellón de Ibio (Mazcuerras) y en la Iglesia de Lamadrid a las 19.00, el lunes 22 a las 20.00 en la Iglesia de la Asunción de Torrelavega, el viernes 26 a las 19.00 en la Casa de Cultura de Villapresente, el sábado 27 a las 19.00 en la Iglesia de Ruiloba, el sábado 3 de enero a las 19.00 en el Auditorio de Ajo y el domingo 4 de enero a las 19.00 en el Balneario de la Hermida ( Peñarrubia)