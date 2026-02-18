Los vecinos reciben con "indignación" la licencia al McDonal's, que "consuma el pelotazo" en Puertochico

Los vecinos han recibido "con la máxima indignación y decepción" la licencia de apertura que el Ayuntamiento de Santander ha concedido a la firma de comida rápida McDonal's para un restaurante en el mercado de Puertochico.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico cree que esta concesión "consuma el pelotazo" en la instalación municipal y denuncia el "beneplácito" de la alcaldesa, Gema Igual, al mismo.

Los vecinos, que presentaron enmiendas al proyecto para evitar "entregar un mercado municipal a una multinacional de comida rápida", señalan que la concesión de la licencia de actividad supone "un jarro más de agua fría", algo que "por ser previsible no deja de ser decepcionante".

A juicio del colectivo, se ha producido una "desnaturalización" del proyecto original de "mercado de barrio", orientado a albergar pequeños comercios con productos frescos y hosteleros que trabajen ese producto local.

Y a sus ojos, la situación se ha visto "aún más enturbiada" por la "nula transparencia y participación" por parte del equipo de Gobierno del PP, que según dicen ha estado "preparando el terreno con la privatización de la gestión del mercado y dejando que un espacio y servicio público pase a ser objeto de especulación".

Para los vecinos de Puertochico se trata de "uno de los mayores errores de la legislatura", porque además de "romper" con la naturaleza e historia del Mercado de Puertochico, "corromperá" la imagen de la Biblioteca y Centro Cultural Doctor Madrazo y el "abandonado" y "desvalijado" parque infantil de la plaza pública.

"Se dejó degradar la infraestructura del mercado" y "luego se aprovechó la rehabilitación para privatizarlo", denuncian, para lamentar este "atropello" que achacan a la "cerrazón e interés" de la alcaldesa en que "se consume este pelotazo".

"A precio de saldo para que saquen tajada"

Tras señalar que se trata de un edificio público que se rige por la Ordenanza de Mercados Municipales, desde la Comisión censuran que el equipo de Gobierno "lo pone a precio de saldo" para que la multinacional y la empresa gestora (Baika) "saquen tajada desplazando a pequeños comerciantes".

Aún así, apuntan que no todo está "cerrado", sino que "hay tiempo para parar" el McDonal's en Puertochico, que precisa licencia de obra. Creen que el Ayuntamiento debería aprovechar esa concesión para "frenar este proyecto".

Por último, la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia que continúa "la presión" del gobierno municipal del PP para que retiren la pancarta reivindicativa en defensa del mercado, un "socavamiento a la libertad de expresión" que no tiene "precedente".