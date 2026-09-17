Varias calles cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander 2026

El Ayuntamiento de Santander informa de cortes de tráfico en varios viales, restricciones de estacionamiento y modificaciones en las líneas del TUS con motivo de la celebración, este domingo 20 de septiembre, del Triatlón Ciudad de Santander 2026.

El responsable municipal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, agradece la colaboración y comprensión de vecinos y conductores y lamenta las posibles molestias que puedan ocasionar estas medidas, necesarias para garantizar la seguridad de los deportistas y del público asistente.

Asimismo, recuerda que los ciudadanos que necesiten desplazarse en vehículo desde la zona Norte de la ciudad a la zona Sur o viceversa deberán realizar la conexión entre ambas a través de las calles Bajada de San Juan, Caleruco y Albericia.

“El Triatlón Ciudad de Santander es mucho más que una prueba deportiva. Hablamos de 800 participantes -procedentes de 42 provincias españolas y 11 países-, que llegan muchos de ellos acompañados por familiares y amigos lo que supone una oportunidad para seguir proyectando la imagen de Santander y, a la vez, generar actividad económica en la ciudad, con un impacto positivo en hoteles, hostelería, comercio y otros servicios”, ha subrayado Castillo.

Así, ha detallado que la prueba se desarrollará entre las 08.30 y las 15.30 horas y que el circuito ciclista, al que se darán dos vueltas completas, partirá de Gamazo y continuará por Castelar, Reina Victoria, Avenida de la Magdalena, Familia Real, Juan de Borbón, Avenida de la Magdalena, Reina Victoria, Plaza de Italia, Castañeda, Real Racing Club, Alcalde Vega Lamera y Constitución hasta la rotonda de San Juan, donde los participantes realizarán un giro de 180 grados.

Desde allí, el recorrido continuará por Constitución, Justo Colongues, Constitución, Alcalde Vega Lamera, Real Racing Club, Castañeda, Reina Victoria, Castelar, Paseo de Pereda y Antonio López, hasta la Estación Marítima, donde se realizará otro giro de 180 grados, para regresar por Paseo de Pereda, Castelar y Gamazo.

Cortes de tráfico

Con motivo de la celebración de la prueba, se procederá al cierre de varias calles al tráfico durante la jornada del domingo. Así, entre las 06.00 y las 15.30 horas, se cortará la circulación en Gamazo, entre Castelar y Severiano Ballesteros.

Además, entre las 08.30 y las 13.30 horas, estarán afectados por cortes de tráfico Severiano Ballesteros, desde Gamazo hasta la playa de Los Peligros; La Unión, entre Reina Victoria y Gamazo; Castelar, entre Puertochico y Reina Victoria; Paseo de Pereda, en su zona marítima, entre la rotonda del Paseo de Pereda y Puertochico; el Túnel de Botín en dirección Sardinero, entre Antonio López y la rotonda del Paseo de Pereda; Antonio López, desde el número 6 hasta el Túnel de Botín; y Reina Victoria, entre los números 2 y 153.

Igualmente, se cortará la circulación en Javier González Riancho, entre Pérez Galdós y Reina Victoria; Magdalena, La Horadada, El Camello, Juan de Borbón, Familia Real y Rafael González Echegaray, en su totalidad; Castañeda, entre Plaza de Italia y Pontejos; Pontejos, entre Los Castros y la Avenida del Faro; Real Racing Club, entre Pontejos y Alcalde Vega Lamera; y Alcalde Vega Lamera, entre Los Castros y Constitución.

También se producirán cortes en Constitución, en sentido Sardinero, desde Alcalde Vega Lamera hasta la rotonda de San Juan; Libertad, entre Constitución y Los Castros; Polio, desde Libertad hasta el final de la calle; y Justo Colongues, entre Constitución y Los Castros.

Afecciones en carriles bici, estacionamiento y TUS

Respecto a los carriles bici, entre las 09.00 y las 15.30 horas del domingo, se producirán cortes con motivo del circuito de carrera a pie en los tramos de Castañeda, entre Plaza de Italia y Fleming; Reina Victoria, entre el número 10 y Plaza de Italia; Gamazo, entre Puertochico y La Unión; Paseo de Pereda, entre Antonio López y Puertochico; y Antonio López, entre el número 6 y Paseo de Pereda.

Además, desde las 16.00 horas del sábado y hasta las 13.30 horas del domingo estará prohibido estacionar en Gamazo, entre Puertochico y Severiano Ballesteros; Severiano Ballesteros, entre Gamazo y la playa de Los Peligros; La Unión, entre Reina Victoria y Gamazo; Castelar, entre Puertochico y Reina Victoria; y Paseo de Pereda, en la zona marítima comprendida entre la rotonda de Puertochico y la rotonda del Paseo de Pereda.

La prohibición afectará igualmente a Reina Victoria, entre los números 17 y 153; Magdalena, Juan de Borbón, Familia Real y Ensenada del Camello, en su totalidad; Castañeda, entre Plaza de Italia y Fleming; Constitución, en sentido Sardinero, entre Alcalde Vega Lamera y la rotonda de San Juan; y Antonio López, entre los números 6 y 2.

Igualmente, el servicio municipal de Transportes Urbanos de Santander TUS modificará el itinerario de las líneas que circulan por las calles en las que se producirán los cortes de tráfico citados, el domingo entre las 08.00 y las 13.30 horas aproximadamente. Toda la información de los cambios está disponible en la web Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación y evitar, en la medida de lo posible, la circulación por las zonas afectadas durante el desarrollo de la prueba.