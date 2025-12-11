Torrelavega suspende el mercadillo de los jueves los días 25 de diciembre y 1 de enero

El Ayuntamiento de Torrelavega no celebrará los mercadillos de los jueves los días 25 de diciembre y 1 de enero, al coincidir con las festividades de Navidad y Año Nuevo, tras consensuarlo con los comerciantes de venta ambulante que participan habitualmente en él.

Así lo ha anunciado, a través de una nota de prensa municipal, la concejala de Ferias y Mercados, Cristina García, quien ha indicado que esta medida es "excepcional", ya que el mercado se celebra con normalidad cuando coincide con otras jornadas festivas, pero en esta ocasión "se ha decidido suspender estos dos mercados sin cambiarlo de fechas", ha indicado.

García ha agradecido la "colaboración y el compromiso" de los vendedores ambulantes, que hacen del mercado un "referente comercial en toda la comarca, consolidando su papel como punto de encuentro y dinamizador económico".

Además, la concejala pedido comprensión a los clientes, que "estoy segura entenderán que no haya mercado ni en Navidad ni en Año Nuevo".

El mercadillo de los jueves se celebra en el aparcamiento exterior del Mercado Nacional de Ganados, con capacidad para 273 puestos, de los que medio centenar son de alimentación y 220 de otros sectores como textil, calzado, complementos, flores y decoración.