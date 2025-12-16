El tercer premio de la Batalla de Flores 2025 lleva al alcalde a la Fiscalía por irregularidades en el certamen

La asociación laredana de carrocistas 'Mi Vida Loca' ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde de Laredo, Miguel González (PP), por presuntas irregularidades en la Batalla de Flores de este 2025.

En un comunicado, la agrupación, ganadora de las ediciones de 2023 y 2024 y tercera este año, ha indicado que esas supuestas irregularidades estarían relacionadas con la resolución y el pago de premios del concurso y, a su juicio, podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental.

Por ello, ha pedido al ministerio público que abra una investigación para determinar todas las responsabilidades derivadas de la tramitación y resolución del certamen.

La asociación ha explicado que, tras solicitar el expediente íntegro del concurso, constató "la ausencia del acta oficial" de la Secretaría del jurado, "documento clave" que acredita el resultado y justifica la orden de pago de los premios, valorados en unos 177.600 euros.

Además, 'Mi Vida Loca' ha explicado que previamente notificó al concejal de Festejos, Alberto Alvarado, y al alcalde la existencia de posibles errores de cálculo y aritméticos que podrían haber alterado el orden de las puntuaciones y la cuantía de los premios.

Pero, "a pesar de tener conocimiento de la posible ilegalidad e injusticia del acto, y sin contar con el acta del jurado", el alcalde habría ordenado la continuación del expediente y el pago de los premios, lo que, según la asociación, supone un "incumplimiento" el reglamento del concurso, que exige la convocatoria de la Junta de Gobierno Local para subsanar errores de votación.

'Mi Vida Loca' "no descarta que, dada la falta del acta, se pudiera haber incorporado al expediente un acta 'ad hoc' no suscrita por la Secretaría del Jurado, lo que constituiría un presunto delito de falsedad documental".

Esta asociación de carrocistas considera que existen "indicios racionales suficientes que apuntan a una actuación presuntamente contraria al ordenamiento jurídico" por parte del alcalde, "lo que habría causado un daño reputacional a sus miembros y patrocinadores".

Tiene intención de participar en 2026

Pese a todo, la asociación ha anunciado su intención de presentarse en la edición de 2026 de la Batalla de Flores, a petición de socios y patrocinadores de esta fiesta, declara de Interés Turístico Nacional.

Sin embargo, aún no puede confirmar su efectiva participación ya que está tratando de solventar la falta de local para la realización de las alegorías y montaje de las mismas.

'Mi Vida Loca' debutó en 2023, un estreno en el que, con su carroza 'Stone', logró alzarse con el primer premio del certamen y con de mejor diseño de vestidos.

Al año siguiente repitió victoria, con su creación 'Una y mil veces' y obtuvo el premio al arte y también el de mejor vestuario.

En 2025, el ganador fue el Grupo Pejino con 'Aiku' y 'Mi Vida Loca' quedó en tercer lugar con 'Anillos de poder'.