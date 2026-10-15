La Tecnoteca abre sus puertas como un espacio exclusivo para niños y jóvenes en Torrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en funcionamiento la Tecnoteca, un nuevo equipamiento municipal dedicado exclusivamente a niños y jóvenes que ofrece espacios para disfrutar del tiempo libre, acercarse a las nuevas tecnologías y desarrollar actividades creativas y culturales.

Situado en El Valle, entre Tanos y Sierrapando, el edificio ofrece unas instalaciones modernas y diferentes, adaptadas a sus intereses y a las nuevas formas de ocio. El acceso es gratuito y está dirigido a personas de entre 12 y 30 años. Su singularidad y la variedad de sus espacios permiten albergar desde actividades tecnológicas y juegos, hasta proyecciones, exposiciones, charlas y encuentros.

La Tecnoteca cuenta con una gran plaza pública cubierta de cerca de 420 metros cuadrados con un pequeño skatepark, además de espacios vinculados a las nuevas tecnologías, una sala con 50 puestos de trabajo, un espacio maker, un foro de e-sport, una sala de proyecciones con capacidad para 50 personas y una zona de juegos tradicionales.

El edificio dispone también de espacios polivalentes y configurables para exposiciones, charlas, encuentros y otras actividades, y zonas de descanso. Las instalaciones se completan con una piscina exterior, solárium y vestuarios en la azotea. La zona de piscina estará abierta durante el periodo estival.

Horarios y condiciones de acceso

La Tecnoteca abrirá de lunes a jueves, de 16:00 a 20:30 horas; los viernes, de 16:00 a 23:00 horas; los sábados, de 10:00 a 23:00 horas; y los domingos, de 10:00 a 20:30 horas.

Durante los días festivos y las semanas no lectivas, el horario será de 10:00 a 23:00 horas.

El acceso es gratuito y está dirigido a personas de entre 12 y 30 años, que deberán identificarse con su DNI o Tarjeta Ciudadana.

La actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), con previsión de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España.

Con su apertura, el Ayuntamiento amplía los recursos municipales destinados a niños y jóvenes y pone a su disposición un espacio propio para compartir intereses, desarrollar su creatividad y disfrutar del tiempo libre.