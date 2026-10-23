Tamara González sustituye a Martínez Abad al frente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Tamara González, hasta ahora directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad y en el pasado diputada regional y senadora, será la nueva consejera de Cultura, Turismo y Deporte, sustituyendo en el cargo a Luis Martínez Abad, que deja el puesto para ir de número 2 en la candidatura del PP cántabro al Senado.

Este cambio en el Ejecutivo se suma al de Isabel Urrutia, que este miércoles se anunció que deja la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa para ir de número 1 al Congreso en la lista del PP. Su sucesor será Juan Ignacio Sáez Bereciartu, hasta ahora director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha comparecido este viernes en una rueda de prensa junto a los dos consejeros salientes y a sus sucesores.

Buruaga ha calificado a la nueva consejera de Cultura, Turismo y Deporte como una "todoterreno".

Tamara González, nacida en 1963 y natural de Santillana del Mar, es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Arqueología y Prehistoria, por la Universidad de Cantabria; técnica superior en Promoción de Igualdad de Género por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y Máster en Malos Tratos y Violencia de Género por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la especialidad en Educación y Medios de Comunicación.

Desde 1995 es presidenta de la Junta Local del Partido Popular en Santillana del Mar y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, donde de 2017 a 2022 ocupó el cargo de Secretaria de Igualdad.

Desde 2022 ocupa el cargo de Coordinadora de Política Social del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria.

En las elecciones de 1999 fue elegida concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, y fue reelegida en 2003, 2007 y 2011.

También ha sido diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria de 1999 a 2015, ejerciendo como portavoz de las áreas de Mujer y de Cultura y Turismo.

El 14 de julio de 2011 fue designada por el Parlamento de Cantabria como senadora autonómica, cargo que ocupó hasta julio de 2015.

En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 resultó nuevamente elegida diputada regional pero en julio de ese mismo año dejó el acta para integrarse en el Gobierno de Cantabria como directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, cargo que ha ocupado hasta la actualidad.