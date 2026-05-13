Son Gigantes celebrará este sábado en Villaescusa una romería contra los eólicos con actuación de Quique González

La plataforma Son Gigantes celebrará este sábado, 16 de mayo, una romería y jornada cultural y vecinal en la Finca de Rosequillo, en La Concha de Villaescusa, para apoyar la defensa jurídica del territorio frente a distintos proyectos eólicos previstos en Cantabria y abrir un espacio de encuentro y reflexión colectiva en torno al paisaje, su gestión y los modelos energéticos.

La cita, que comenzará a partir de las 12.00 horas con entrada gratuita, incluirá una mesa redonda, un mercado artesanal, actividades infantiles, actuaciones musicales --con la presencia del cantante Quique González, entre otros--, un bar y comida popular.

El encuentro tiene el apoyo del Ayuntamiento y la participación de distintos colectivos y plataformas implicadas en la defensa del territorio y en conflictos socioambientales de la comunidad, como STOP macro-eólicas Sur de Cantabria, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, La Velorta, la Asociación Stop Macroplanta de Hazas de Cesto o Asamblea Abierta de Piélagos contra el cementerio de amianto, que estarán presentes durante toda la jornada con mesas y puntos de información.

Así, se celebrará una mesa redonda sobre energía y territorio con la participación de la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, Francisco J. Vaquero --director del documental 'Vidas irrenovables'- y Javier Tobías, integrante del colectivo aragonés No es sequía, es saqueo.

De este modo, la primera parte del evento abordará el impacto de las macroinfraestructuras energéticas, la biodiversidad y las comunidades rurales; el crecimiento de centros de datos y su demanda hídrica y energética, además de las posibilidades de una transición ecológica justa.

A continuación, la mesa pondrá el foco en distintos conflictos socioambientales de Cantabria, con intervenciones de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio sobre los polígonos eólicos y de la Asociación Stop Macroplanta sobre el proyecto de biogás de Hazas de Cesto.

La romería abrirá sus puertas con la apertura del mercado compuesto por diversos puestos de artesanía y productos locales.

La jornada combinará actividades infantiles y cuentacuentos con Realista la Fantástica, Nahúm Cobo del Barrio y Antonio Manrique, ha indicado Son Gigantes en un comunicado.

Música

Por otra parte, la música ocupará buena parte de la cita con la participación de Quique González, Álvaro Fombellida, Alex Porras, Chebú, Mario San Miguel y Javi Lost junto a Gema Martínez (La Mala Hierba) y la panderetera Soltxu, así como de la Iguña Ceilidh Band y sesiones DJ con Sara Puaj, Cholamoustika y Aitor.

Según ha explicado la plataforma, todo lo recaudado en el bar y con la comida popular se destinará a sostener el fondo jurídico y las acciones impulsadas por colectivos en defensa del territorio frente a estos proyectos.

Además, ha recordado que mantiene habilitado un espacio permanente de apoyo y donaciones a través de su página web.