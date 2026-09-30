Desde el 30 de septiembre

El SCS traslada temporalmente la actividad del consultorio médico de Santiurde de Reinosa al Hospital Tres Mares

El consultorio médico de Santiurde de Reinosa precisa una serie de obras que son incompatibles con el desarrollo normal de la asistencia sanitaria

Europa Press

Santander |

Hospital Tres Mares en Reinosa
Hospital Tres Mares en Reinosa | CCOO Cantabria

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) trasladará, a partir de este miércoles y de forma temporal, la actividad asistencial del consultorio médico de Santiurde de Reinosa al Hospital Tres Mares, en la cpaital campurriana.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el consultorio médico de Santiurde de Reinosa precisa una serie de obras que son incompatibles con el desarrollo normal de la asistencia sanitaria.

Además, ha recordado que en el Hospital Tres Mares también se atiende en estos momentos a los pacientes adscritos al centro de salud de Reinosa hasta su próxima apertura.

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