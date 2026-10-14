Santander requiere a Delegación de Gobierno para que despeje la zona de la Plaza Porticada en la que se ubicará Halloween

El Ayuntamiento de Santander ha requerido a Delegación de Gobierno para que despeje la zona de la Plaza Porticada en la que estará ubicada la instalación de Halloween, que se celebra cada año el último fin de semana de este mes de octubre.

El Consistorio ha asegurado que la Concejalía de Dinamización lleva meses trabajando en la celebración del tradicional pasadizo que está previsto comenzar a montar este viernes 16 de octubre.

En este sentido, ha sorprendido que desde Delegación no se haya puesto impedimento a una concentración durante 24 días seguidos las 24 horas del día en la plaza en la que se festeja Halloween desde hace años, en la que La Pera lleva meses trabajado y cuyo pasaje es de fabricación artesanal y diferente para cada año, y que requiere unos plazos de montaje amplios.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento, el pasado lunes 5 de octubre, Dinamización Social comunicó por escrito a Delegación de Gobierno que, como en años anteriores, estaba previsto el montaje de Halloween en la plaza Porticada.

El 7 de octubre Delegación de Gobierno envió al Ayuntamiento la comunicación de la Confederación Estatal de Sindicatos de Estudiantes en la que se anunciaba una concentración en la plaza Porticada las 24 horas del día durante 24 días. Tras ello, el día 9 de octubre, Policía Local comunicó telefónicamente a Delegación la inconveniencia de autorizarlo en ese lugar por la necesidad de comenzar el día 16 a montar el pasadizo de Halloween.

Desde Delegación trasladaron que ya obraba en su poder la comunicación del Ayuntamiento del día 5 y ayer Delegación de Gobierno comunicó al Ayuntamiento que no se había puesto ningún límite temporal o espacial a la concentración, tal y como el ayuntamiento le había pedido.

Por este motivo, la concejalía de Dinamización ha solicitado hoy que se despeje la zona de la plaza en que desde hace años se lleva a cabo esta actividad que congrega a miles de familias de santanderinos y evitar así que no se celebre una de las iniciativas con más éxito de la programación de ocio de la ciudad.