Santander recibe a la Nao Victoria en el Muelle Calderón

La Nao Victoria visita estos días Santander, donde estará atracada en el Muelle Calderón y abrirá sus cubiertas al público durante los días 5 al 10 de mayo.

Esta escala forma parte de la gran gira europea 2026 que este navío histórico está realizando para difundir el rico patrimonio marítimo español. La Nao Victoria es la réplica única del barco que hace apenas cinco siglos, capitaneado por Magallanes y Elcano, protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos: la Primera Vuelta al Mundo (1519-1522).

Se trata de una auténtica obra maestra de nuestra carpintería de ribera, construida con minucioso rigor histórico y fidelidad a como era aquel navío que hace 500 años circunnavegó la tierra. El barco navega como museo flotante de esta gran gesta, difundiendo la labor de los marinos españoles que abrieron la imagen del mundo y unieron el planeta a través de sus rutas.

Desde su construcción, ya ha realizado inmensas singladuras por los grandes océanos, incluyendo su propia vuelta al mundo entre 2004 y 2006, y giras por cientos de puertos de EE.UU. y Europa.

Experiencia a bordo

Durante su estancia en el Muelle Calderón de Santander, los visitantes podrán subir a bordo, recorrer sus cubiertas y conocer la sorprendente aventura que protagonizó. Además, podrán bajar a su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que hoy día sigue navegando por mares de todo el mundo.

Santander será el último puerto español antes de comenzar su gran gira europea que llevará al navío a puertos de Francia, Inglaterra, Irlanda y Dinamarca.