Plácido Domingo actuará el 29 de mayo en el Palacio de Festivales de Cantabria

Plácido Domingo actuará el próximo 29 de mayo en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, en una gala lírica en la que estará acompañado por el tenor Arturo Chacón-Cruz, la soprano Irina Lungu y la mezzosoprano Eva Marco, bajo la dirección musical de Jordi Bernàcer.

El artista español ofrecerá, a las 19.30 horas en la Sala Argenta, un programa que abarca desde la ópera y la zarzuela hasta la opereta y las melodías más populares.

Se trata de una de las propuestas de la nueva programación del Palacio de Festivales, que arrancará el próximo 12 de febrero con la obra de teatro 'Macho', una producción de los cántabros Trueba & Trueba, y finalizará el 12 y 13 de junio con 'Malquerida' de Jacino Benavente, con Aitana Sánchez-Gijón en el reparto.

El programa ofrecerá un total de 34 espectáculos, cinco de ellos estrenos, y 44 funciones de teatro, música clásica, lírica, danza, recitales, musicales, magia, humor y familiares. Por su parte, los precios "prácticamente se han mantenido" con respecto a la anterior edición.

Así lo han informado este lunes en rueda de prensa el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la responsable de Programación y Producción del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra; y la directora general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), María Fernández-Rosillo.

Según han explicado, se trata de una propuesta "ambiciosa y diversa" que cuenta con artistas internacionales y nacionales "de primer nivel", así como de la región, dentro del apoyo del Gobierno a los creadores cántabros.

Así, destacan citas internacionales como la Orquesta Sinfónica de Varsovia (27 de febrero), 'Le Ballet de l'Opéra National du Capitole (17 de abril) o la obra 'Romeo y Julieta' interpretada por el World Ballet Theatre (5 de junio).

Mientras que los estrenos absolutos son la propia obra 'Macho', además de 'Las sombras de Catalina Bárcena'(6 y 7 de marzo), 'Abisal' (1 de abril), 'En la casita Klimt' (21 de febrero) y 'El rincón' (23 de mayo).

Entre la programación también se encuentran la obra de teatro 'Esencia', interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent (20 y 21 de marzo); la producción de La Machina Teatro 'Tonada', de Francisco Valcarce (27 de marzo); y 'La ópera de los tres centavos', con Coque Malla entre los intérpretes (15 de mayo).

Asimismo, el artista Pablo López actuará el 17 de mayo en el Palacio de Festivales con su nueva gira 'El niño del espacio en concierto'.

También habrá espacio para el humor, con 'Mentes peligrosas 3', que contará con Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Lala Chus.

Además, se ofrecerán clásicos como 'La barraca' (2 de mayo), 'Mamma Mía!, el musical' (del 12 al 15 de marzo) o 'Peter Pan y Wendy' (25 de abril). Y la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) ofrecerá tres actuaciones el 14 de febrero, 10 de abril y el 14 de junio.

Las entradas para el público general saldrán a la venta el 30 de enero, mientras que la renovación del abono general podrá realizarse del 13 al 16 de enero, y del 17 al 20 para los nuevos; y los abonos ciclos del 21 al 24 de enero para la renovación y el 27 y 28 para los nuevos. Mientras que los Amigos del Palacio y las personas con movilidad reducida podrán adquirirlas el 30 de enero.