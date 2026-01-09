El Racing amplía el plazo de reserva de asiento para el partido de Copa ante el Barcelona

LEER MÁS Fecha y hora del Racing-Barça de octavos de la Copa del Rey

El Racing ha ampliado el plazo de reserva de asiento para el partido de Copa del Rey ante el Barcelona. Así, los abonados verdiblancos tendrán reservado su asiento hasta las 14:00 horas del lunes, 12 de enero.

Los abonados que quieran podrán obtener su entrada tanto en las taquillas de El Sardinero como a través del Portal del Abonado de la página web oficial, con las siguientes condiciones:

Abonados Oro : acceso gratuito con su carnet (no es necesario realizar ninguna operación)

: acceso gratuito con su carnet (no es necesario realizar ninguna operación) Abonados Plata : acceso gratuito con su carnet (no es necesario realizar ninguna operación)

: acceso gratuito con su carnet (no es necesario realizar ninguna operación) Resto de los abonados: 40% de descuento en su asiento, debiendo sacar la correspondiente entrada

Cesión de Abono

Según informan desde el Club, aquellos abonados Oro y Plata que no puedan acudir al partido de Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona y deseen ceder su asiento podrán hacerlo, en las condiciones habituales, hasta 24 horas antes del comienzo del encuentro.

En este caso, según explican desde el Racing, "debido a la altísima demanda, no podrá revertirse la cesión. En el momento en el que se realice la localidad se pondrá directamente a la venta".

Hora y fecha del partido de Copa con entradas agotadas

El encuentro entre el Racing de Santander y el Fútbol Club Barcelona de los octavos de final de la Copa del Rey se disputará el jueves 15 de enero, a las 21.00 horas, en los Campos de Sport de El Sardinero.

Pasadas las 19:35 horas del jueves, 8 de enero, se agotaron todas las localidades adicionales disponibles para el duelo de Copa del Rey.