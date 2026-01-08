Los abonados del Racing pueden comprar desde hoy la entrada para el partido con el Barça

LEER MÁS Racing-Barcelona, octavos de Copa del Rey

Los abonados del Racing de Santander tienen reservado su asiento para ver el partido contra el Barça hasta las 23.59 horas del sábado 10 de enero con los correspondientes descuentos.

Para los Abonados Oro y Plata el acceso es gratuito presentando el carné y sin tener que realizar ninguna operación, mientras que el resto de abonados tendrán un 40% de descuento en su asiento, aunque deberán sacar la entrada, a partir de este jueves, 8 de enero, a las 11.00 horas, tanto en la taquilla física de El Sardinero (hasta las 20.00 horas, y el viernes de 10.00 a 20.00 horas) como a través del Portal del Abonado.

El Racing disputará ante el Fútbol Club Barcelona en los Campos de Sport los octavos de final de la Copa del Rey la semana que viene, entre el 13 y el 15 de enero.

Los precios de las localidades para adulto oscilan entre 30 y 70 euros, en tanto que los menores de 18 años podrán acceder al estadio desde 12 y 18, respectivamente, si son infantiles (de 6 a 13 años) o junior (de 14 a 17 años).

Cada abonado podrá comprar una única entrada adicional sin descuento hasta fin de existencias. Por su parte, los simpatizantes podrán adquirir únicamente su localidad (también hasta fin de existencias).

El club ha aclarado que ninguna persona que no sea abonado o tenga el Carnet de Simpatizante podrá comprar entradas ni en las taquillas del estadio ni de forma online.

Y aquellos abonados Oro y Plata que no puedan acudir al partido de Copa del Rey ante el Barça y deseen ceder su asiento podrán hacerlo, en las condiciones habituales, desde el jueves 8 a las 11.00 hasta 24 horas antes del comienzo del encuentro.

En este caso, y debido a la "altísima demanda" para ver el partido, no podrá revertirse la cesión. En el momento en el que se realice, la localidad se pondrá directamente a la venta.

En el caso de que una vez finalizado este proceso quedaran entradas disponibles, el Racing comunicará a lo largo del domingo 11 de enero la manera en la que se procederá su venta.