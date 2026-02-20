Las peñas celebran el domingo el 113 aniversario del Racing y una protesta por el estado de los Campos de Sport

Las peñas racinguistas celebrarán este domingo, 22 de febrero, varios actos para conmemorar el 113 aniversario del club que también incluyen una concentración en Tetuán para denunciar la situación de los Campos de Sport de El Sardinero.

La concentración se celebrará a las 16.00 horas bajo el lema 'Los Campos no nos dan IGUAL', han informado en un comunicado las peñas.

Los actos conmemorativos del 113 aniversario del Racing arrancarán a mediodía con una concentración en la zona de Los Raqueros para homenajear el centenario del Rayo Cantabria y reivindicar "que el nombre está bajo la protección del Real Racing Club y que nunca deberá salir de su casa para usos extraños en otras entidades".

Tras ello, y en el mismo lugar, a las 12.15 horas habrá un recuerdo a todos los racinguistas fallecidos durante el último año, en memoria de los cuales se cantará 'Santander la Marinera', de Chema Puente, que murió en noviembre de 2024.

A continuación, habrá un corteo hasta la Plaza de Amaliach de Tetuám para realizar una ofrenda floral en recuerdo de Ángel Meñaca, histórico presidente del Rayo Cantabria y directivo del Racing en los años 80, además de fundador del equipo Estrella de Tetuán.

Posteriormente, se realizarán ofrendas florales ante las estrellas de Nando Yosu y Manolo Preciado, históricos jugadores y entrenadores del Racing.

De 13.00 a 14.00 horas habrá un blanqueo por el barrio amenizado por piteros y, posteriormente, un reparto de cocido montañés, a 3 euros la ración y cuya recaudación será solidaria y estará dirigida para la Fundación Kalilu Jammen, para la ampliación de su casa de huérfanos en Gambia.

Los tickets del cocido podrán retirarse en el local de la Asociación de Peñas Racinguistas desde este martes 17 al viernes 20, de 17.30 a 20.00 horas, y los que sobren se venderán el mismo día del evento en la zona de Tetuán.

Tras la concentración "en defensa" de Los Campos de Sport, se dirigirán por el túnel de Tetuán hacia el estadio, donde a partir de las 18.30 horas se enfrentan Racing y Burgos.

Las peñas han advertido en un comunicado que, desde la rotonda de La Sardinera hasta la rotonda de Los Delfines, estará "tajantemente prohibido" el uso de cualquier artefacto pirotécnico. Cualquier incumplimiento será sancionado conforme a la Ley del Deporte.

Asimismo, en la zona de paso del túnel deberán respetarse las indicaciones de los voluntarios situados a lo largo del recorrido.

Las aceras permanecerán cerradas al tránsito de personas para ser utilizadas como vías de evacuación, permitiéndose únicamente el uso de la calzada.