Las peñas del barrio Covadonga organizan las fiestas de San Amancio que regresan a su ubicación tradicional

Las peñas del barrio Covadonga han organizado las fiestas de San Amancio, tras conocer que inicialmente no estaba prevista su celebración, y regresarán a su ubicación tradicional en el centro del barrio.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, y las representantes de las peñas del Barrio Covadonga, Pilar Fernández, Adriana Pellón, Silvia López y Verónica Belmonte, han presentado estas celebraciones que son "un referente dentro del calendario festivo" de la ciudad y la comarca, según la edil, que ha subrayado el papel de la nueva comisión organizadora, formada por las peñas del barrio y encabezada por el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga.

La concejal ha puesto en valor el esfuerzo realizado para sacar adelante estas "importantes" fiestas, con el objetivo de "mantenerlas vivas", y ha destacado que la programación busca ofrecer "variedad" y actividades para todos los públicos.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento colabora con una veintena de fiestas en pueblos y barrios del municipio, reafirmando su compromiso con este tipo de celebraciones como elemento dinamizador de la ciudad, mediante apoyo material y económico.

Por parte de la organización, Fernández y Belomente han explicado que las peñas decidieron dar un paso al frente tras conocer que las fiestas no se iban a celebrar, logrando organizar el programa "en casi veinte días" gracias a la implicación del barrio y la colaboración desinteresada de numerosos artistas.

Ambas han destacado el carácter solidario del barrio, "un barrio de artistas, pero sobre todo solidario", y han agradecido la respuesta de quienes se han sumado a esta edición.

Programa

El programa se desarrollará del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo y recupera su ubicación en el centro del barrio, con actividades en el paseo Eulalio Ferrer y la plaza Covadonga, devolviendo la centralidad a estas celebraciones.

Entre las principales propuestas destaca la recuperación de los cabezudos, que volverán a salir por las calles tras dos años sin hacerlo, así como el pregón y chupinazo a cargo del Grupo Scout Covadonga.

Habrá actuaciones musicales como la de Toño Quevedo y amigos, sesiones con DJs como Revu, Marxx, Dan o Tania Jump, la actuación del grupo Los Zapata y el cierre de fiestas con Fonso Blanco, además de actividades infantiles como los Titiritinos, juegos y un festival de folclore con la participación de agrupaciones locales como el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga, Alegría Cántabra, Coro Ronda Garcilaso, Coro Raíces Cántabras y Coro Otoño Musical.

El viernes tendrá lugar la tradicional comida de peñas, que este año se abre a la participación de los vecinos para fomentar la convivencia en el barrio.

La mayor parte de las actividades se desarrollarán en una carpa instalada en el Paseo Eulalio Ferrer, lo que garantiza su celebración en caso de lluvia. Como excepción, los juegos infantiles y algunas actividades dirigidas a los más pequeños se celebrarán en la plaza Covadonga y en el bulevar, aunque se trasladarán a la carpa en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Las fiestas de San Amancio 2026 vuelven así a situar al Barrio Covadonga como punto de encuentro y convivencia, gracias al impulso vecinal y al compromiso de mantener vivas sus tradiciones.