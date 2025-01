Pedro Casares confirma su candidatura a liderar el PSOE de Cantabria: "Volvamos a ilusionarnos"

El secretario general del PSOE de Santander y diputado nacional, Pedro Casares, ha confirmado este sábado que presentará su candidatura a la Secretaría General del PSC-PSOE con el objetivo de que la formación "vuelva a ser fuerte, creíble y reconocible" a nivel regional, y ha lanzado el mensaje a la militancia de "volvamos a ilusionarnos" y "acabar con 30 años de enfrentamientos".

Casares disputará el liderazgo del PSOE cántabro a su actual secretario general, Pablo Zuloaga, en el XV Congreso Regional cuya fecha está por determinar.

Así lo ha manifestado el diputado nacional en el acto de presentación de su candidatura que ha tenido lugar este mediodía en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, donde se han congregado políticos afines y más de un centenar de militantes que han llenado el patio del espacio universitario.

De este modo, han estado presentes los alcaldes de Castro Urdiales y Cartes, Susana Herrán y Agustín Molleda, respectivamente; la exdelegada del Gobierno en la región, Ainoa Quiñones; el portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández; el diputado regional Mario Iglesias, e históricos socialistas como Lola Gorostiaga, Eva Díaz Tezanos, Jesús Cabezón, Miguel Ángel González Vega y Ángel Duque, a los que Casares ha hecho referencia en su discurso.

Según ha justificado el secretario general de los socialistas santanderinos, "vengo para que la política vuelva a unir a la familia socialista de Cantabria" y para "acabar con 30 años de divisiones, rupturas y enfrentamientos". Así, se ha comprometido a "cambiar, unir e integrar dentro para ganar y conquistar fuera", con el fin de que el PSC-PSOE "vuelva" a ser un partido "fuerte, creíble y reconocible" y la primera fuerza política en la comunidad.

Además, en su discurso ha apelado a la unidad de la militancia y al compañerismo. "Demostrar cariño a los militantes es respetar una forma de entender y vivir la política", ha enfatizado.

Ahora empieza un tiempo nuevo, lleno de ilusión, de entusiasmo, de energía, de la fuerza imparable que da saber que estamos haciendo lo que hay que hacer

"Ahora empieza un tiempo nuevo, lleno de ilusión, de entusiasmo, de energía, de la fuerza imparable que da saber que estamos haciendo lo que hay que hacer", ha asegurado Casares que ha reivindicado ser el PSOE que "escucha, se preocupa, entiende y, sobre todo, se compromete" con "rigor, sentido común, prioridades y objetivos claros".

Al respecto, ha señalado la necesidad de ofrecer "un proyecto de presente y de futuro para Cantabria" y lo ha comparado con el que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene para el país. Un proyecto, ha dicho, que ha de ser "compartido, de región y dé seguridad" que "hable de empleo, de industria, de sostenibilidad, de ciencia, de nuestro patrimonio y de nuestros pueblos", así como que sea para "la mayoría social de Cantabria".

"Hay miles de cántabros que nos están esperando. A ellos también tenemos que hablarles estos días y decirles alto y claro que el PSOE va a volver a ser la casa común de todos los progresistas de la región", ha sentenciado el actual secretario general de los socialistas santanderinos.

Asimismo, ha hecho hincapié en la defensa de la sanidad pública y a solicitar médicos en los consultorios rurales y los hospitales; a exigir la mejora salarial de los docentes y a denunciar el abandono de los centros educativos y que en Cantabria "vuelven los recortes del PP que vivimos en el 2011".

Para ello, Casares ha apelado a la necesidad de un PSOE "de liderazgos y con una dirección política comprometida con todas las agrupaciones del partido", especialmente, con las más pequeñas, y ha mostrado su deseo de construir un partido socialista que "cuente con todos y en el que todos cuenten".

Por último, ha lanzado el mensaje de que, "impulsado por la fuerza del PSOE, la de la militancia, con la ilusión y con las ganas intactas de cumplir un sueño compartido, volvamos a ilusionarnos". Con un "Adelante por Cantabria" ha concluido su discurso, lema de su candidatura.

En el acto han participado una representación de la militancia del PSOE de Cantabria y secretarios generales de varias agrupaciones como Camargo, Castro Urdiales, Astillero, Santoña, Cabuérniga, Cartes, Los Corrales de Buelna, Valderredible, Corvera de Toranzo, Polanco, Santillana del Mar, Ruiloba, Molledo, Hazas de Cesto, Bárcena de Cicero o Arenas de Iguña.

Además, Casares ha estado arropado en el escenario por el alcalde de Ruiloba, Julio Pinna; el secretario general de las Juventudes Socialistas de Cantabria, Fran Cano; el ex regidor de Santoña, ex senador e histórico referente socialista, Maxi Valle; la militante de base de la agrupación socialista de Torrelavega, Andrea Ventisca, y la propia Herrán, ganadora del proceso de primarias para elegir a la delegación cántabra en el 41º Congreso del PSOE celebrado a finales de noviembre en Sevilla.

Casares pide perdón a Eva Díaz Tezanos

En el acto de presentación han participado las dos ex secretarias generales del PSOE de Cantabria, Lola Gorostiaga (2000- 2012) y Eva Díaz Tezanos (2012- 2017), junto a otros históricos referentes socialistas como el ex candidato a la Alcaldía de Santander y ex eurodiputado, Jesús Cabezón; el ex alcalde de Camargo, Ángel Duque, y el ex regidor de Val de San Vicente y ex senador, Miguel Ángel González Vega. Para todos ellos, Casares ha tenido palabras de reconocimiento.

En especial, a Díaz Tezanos a la que se ha dirigido para pedirle "perdón", que ha afirmado ser "en nombre de tantos socialistas". En este sentido, se ha referido a que en los últimos ocho años de liderazgo de Zuloaga, "muchos compañeros lo han pasado mal" y ha aseverado que "mucho talento se ha desaprovechado y muchas ideas no han sido escuchadas". "Eres el mejor espejo de la dignidad que significa ser socialista", le ha dedicado el diputado nacional a la exsecretaria general.

Por su parte, a Gorostiaga la ha considerado como un "faro" para que el PSOE vuelva a ser la organización política "más importante de Cantabria". "Somos porque fuisteis", ha reconocido a los históricos socialistas y ha recordando los inicios de la Transición a la Democracia, del que este año se conmemora el 50 aniversario.