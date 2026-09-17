El patrullero 'Arnomendi' ofrece tres jornadas de puertas abiertas en su escala en Santander

El patrullero de la Armada 'Arnomendi' ofrecerá tres jornadas de puertas abiertas, desde este viernes 18 al domingo 20, con motivo de su escala en Santander, donde estará atracado en el muelle del Almirante hasta el lunes 21.

Esta escala tiene lugar tras participar en la campaña de vigilancia e inspección de la costera del bonito, incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP), en la que ha llevado a cabo la verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera.

Durante su estancia en puerto ofrecerá jornadas de puertas abiertas con objeto de que la ciudadanía pueda conocer de primera mano las capacidades y la vida a bordo.

Se podrá visitar el viernes de 16.00 a 19.00 horas, y el sábado y el domingo, de 10.00 a 13.00 y 16.00 a 19.00.

Tras su escala, realizará la campaña 'Plan de Despliegue Conjunto' (JDP, por sus siglas en inglés) incluida en el Plan de Despliegue Conjunto para pesquerías de especies demersales y pelágicas en las aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental 2026, donde llevará a cabo el control específico de las pesquerías de dichas especies para garantizar la aplicación de las medidas de conservación y control aplicables a las correspondientes pesquerías.

El patrullero 'Arnomendi

El patrullero 'Arnomendi', tercer buque de la clase 'Chilreu', fue construido en los astilleros Freire de Vigo en 2000. Actualmente está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) en Ferrol y bajo el mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez. Para esta campaña, cuenta con una dotación de 36 personas además de un inspector de la Secretaría General de Pesca.

La misión de esta unidad es proteger los intereses marítimos nacionales y controlar los espacios de soberanía del país, colaborando con las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el mar.