Los mejores planes de Navidad en Camargo: desde un Karaoke Navideño Peñas hasta la Tardebuena

El Ayuntamiento de Camargo ha dado a conocer la programación festiva que se desarrollará en el municipio entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, un calendario de actividades culturales, familiares y solidarias que tendrá como escenario principal la carpa instalada en la Plaza de la Constitución, y que complementa las propuestas que ya están en marcha, como el Parque de la Navidad instalado desde la semana pasada en el Parque de Cros, hasta donde se han acercado ya miles de personas para conocer las novedades de la presente edición, como es el caso de la pista de hielo.

Comienzo el 20 de diciembre

Las actividades darán comienzo el sábado, día 20 de diciembre, con la apertura de la Carpa Navideña entre las 18.00 y las 21.00 horas y la presencia de Papá Noel, que recibirá a los niños y niñas para fotografiarse con ellos. Al día siguiente, domingo 21, se celebrará la Marcha Solidaria Navideña a beneficio de la asociación Apapachando, con salida desde el Parque de Cros y llegada a la Plaza de la Constitución. Una cita a la que seguirá el espectáculo ‘Baila y Brinda’, de The G Family by Gloria Rueda.

Durante los días siguientes se sucederán actuaciones de academias y escuelas de danza del municipio –como la Escuela Municipal de Danza de La Vidriera, Dantea, The Project Dance Studio y la Escuela de Danza Carlota Argós- espectáculos infantiles (como el de Malassia Junior, el 27), sesiones de DJ e hinchables.

Karaoke de Peñas y tardebuena

Una de las novedades del programa será el Primer Karaoke Navideño Peñas 2025, que tendrá lugar el domingo, 28 de diciembre, con premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros canjeables en el comercio local de Camargo.

El calendario incluye también la celebración de la Tardebuena en la Plaza de la Constitución, con animación de DJ; actuaciones de las agrupaciones corales del municipio los días 28 y 30 de diciembre, y la fiesta solidaria a favor de Apapachando, que se realizará en este mismo emplazamiento el lunes 29. Asimismo, el 31 de diciembre se celebrarán las Precampanadas, con reparto de uvas de gominola y música del DJ Pablo de Lucas.

En enero, más celebración

En los primeros días de enero continuará la programación navideña, con espectáculos familiares como ‘La Fórmula Mágica’, del Mago Xuso y Asier Moon, o con la actuación del Coro Moderno ‘La Fábrica de la Voz’. Otra de las propuestas para estos días es la proyección de las películas ‘Wicked II’, los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre, y ‘Hanna y las Navidades Olvidadas’, del 26 al 29 de diciembre, en el cine del Centro Cultural La Vidriera.

Por otro lado, los niños y niñas podrán depositar sus cartas en el Buzón Real situado junto al Belén Municipal, y que ya está prestando servicio desde el pasado 4 de diciembre en la calle Constitución. Será el lunes, 5 de enero, cuando el contenido de esas misivas se materialice tras la llegada de los Reyes Magos al aeropuerto Seve Ballesteros, en Maliaño. Una cita con Sus Majestades que tendrá lugar a las 16.30 horas y a la que seguirá la tradicional Cabalgata, que recorrerá el casco urbano desde el Paseo Bruno Alonso hasta Eulogio Fernández Barros. La jornada concluirá con la recepción oficial en la carpa de la Plaza de la Constitución.