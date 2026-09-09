Más de 28.000 estudiantes de Secundaria y Bachillerato vuelven a las aulas de los institutos de Cantabria

Más de 28.000 estudiantes de Secundaria y Bachillerato han vuelto esta mañana a las aulas de los institutos de Cantabria. Y lo hace con novedades como el proyecto piloto que se ha puesto en marcha en cinco institutos de la comunidad.

Un Bachillerato de Investigación que se pone en marcha el Santa Clara de Santander, el Fuente Fresnedo de Laredo, el Zapatón y el Besaya de Torrelavega y el Valentín Turienzo de Colindres.

Nervios y emoción ante una nueva etapa educativa

Las aulas cántabras viven un nuevo día de emociones. Mientras los más pequeños están hoy en su segundo día de cole, los de los institutos llenan hoy las aulas.

Por eso, en Onda Cero Cantabria, hoy hemos querido dar voz a estudiantes que, además de volver a clase, entran por primera vez en un instituto. Diego, Héctor, Gabriel, Gaizka y Roberto nos cuentan cómo afrontan su primer día en el Instituto Muriedas.

Por delante quedan 175 días lectivos, que terminarán el 23 y 24 de junio y que contará con cuatro periodos no lectivos. El primero de ellos tendrá lugar durante la semana del 2 de noviembre.