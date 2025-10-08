La Junta de Personal Docente rompe la unidad de acción entorno a la adecuación salarial

Los sindicatos ANPE, STEC y UGT convocarán una huelga en la enseñanza de Cantabria la próxima semana, del 20 al 24 de octubre, de forma escalonada por ámbitos educativos. Por su parte, CCOO llamará a secundarla todos los días y en todos los cuerpos y etapas, según han confirmado a esta agencia fuentes sindicales.

De este modo, en la Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria se rompe la unidad de acción que ha mantenido durante casi un año en torno a la campaña #EsAhora para reclamar la adecuación retributiva del profesorado a la Consejería de Educación.

Cómo son las convocatorias

En concreto, ANPE, STEC y UGT llamarán a la huelga en:

E l lunes 20, en los institutos .

en los . El martes 21 , en escuelas de adultos, conservatorios y escuelas de arte .

, en . El miércoles 22, en las escuelas de idiomas .

en las . El jueves 23 en todas las etapas.

El viernes 24 en Educación Infantil y Primaria.

Además, prevén una

Por su parte, CCOO ha avanzado que su convocatoria de huelga todos los días en todos los cuerpos y etapas "es cumplir con lo que se acordó en Junta de Personal" en verano y tras el "plante" del consejero de Educación, Segio Silva, a la Junta en la negociación del 5 de septiembre.