Convocatoria de huelga del 20 al 24 de octubre

La Junta de Personal Docente rompe la unidad de acción entorno a la adecuación salarial

ANPE, STEC y UGT convocarán una huelga en la enseñanza de Cantabria de forma escalonada por ámbitos educativos, mientras que CCOO llamará a secundarla todos los días y en todos los cuerpos y etapas

Alicia Real | Europa Press

Santander |

Manifestación por la adecuación salarial de los docentes de Cantabria
Manifestación por la adecuación salarial de los docentes de Cantabria | CCOO Cantabria

Los sindicatos ANPE, STEC y UGT convocarán una huelga en la enseñanza de Cantabria la próxima semana, del 20 al 24 de octubre, de forma escalonada por ámbitos educativos. Por su parte, CCOO llamará a secundarla todos los días y en todos los cuerpos y etapas, según han confirmado a esta agencia fuentes sindicales.

De este modo, en la Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria se rompe la unidad de acción que ha mantenido durante casi un año en torno a la campaña #EsAhora para reclamar la adecuación retributiva del profesorado a la Consejería de Educación.

Cómo son las convocatorias

En concreto, ANPE, STEC y UGT llamarán a la huelga en:

  • El lunes 20, en los institutos.
  • El martes 21, en escuelas de adultos, conservatorios y escuelas de arte.
  • El miércoles 22, en las escuelas de idiomas.
  • El jueves 23 en todas las etapas.
  • El viernes 24 en Educación Infantil y Primaria.
Además, prevén una manifestación por la subida salarial el jueves.

Por su parte, CCOO ha avanzado que su convocatoria de huelga todos los días en todos los cuerpos y etapas "es cumplir con lo que se acordó en Junta de Personal" en verano y tras el "plante" del consejero de Educación, Segio Silva, a la Junta en la negociación del 5 de septiembre.

