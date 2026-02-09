La Junta Docente cree que Educación quiere utilizar al Consejo Escolar para "intervenir" en el calendario escolar

La Junta de Personal Docente ha denunciado que el Consejo Escolar de Cantabria esté elaborando una propuesta de calendario escolar para su posterior remisión a la Consejería de Educación, con lo que "entra en el juego de ésta" y "se extralimita" en sus funciones como órgano consultivo.

A juicio de la Junta, la Consejería "se quiere servir" del Consejo Escolar para "intervenir en las propuestas", por lo que ha advertido que los pasos que está dando el departamento que lidera Sergio Silva en este sentido "abrirán un nuevo conflicto laboral".

Así lo ha señalado en un comunicado, en el que ha incidido en que la facultad para negociar cuestiones laborales que afectan al profesorado "corresponde por ley a la Mesa Sectorial Docente", formada por representantes de la Administración educativa y del profesorado.

Según ha subrayado, la determinación de las condiciones de trabajo y, entre ellas, todo lo relativo a calendario, horario y jornada "es una atribución que la legislación laboral hace recaer en las mesas sectoriales, y no en otro tipo de organismos como son los consejos escolares, que tienen funciones de asesoramiento y consulta".

En concreto, ha indicado que esta facultad de negociar se recoge en el artículo 37 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina que asuntos como el calendario, el horario y la jornada "son materias objeto de negociación de la Mesa Sectorial".

"Hasta ahora el Consejo Escolar de Cantabria se había limitado a emitir informes sobre los criterios generales que se debían enmarcar el calendario, pero nunca había tomado la iniciativa de comenzar un proceso, además por la vía de urgencia, como hizo el pasado miércoles, para elaborar un borrador con las fechas concretas del calendario escolar", ha apuntado.

Además, ha añadido que "Cantabria disfruta desde hace una década de un modelo de calendario más adaptado a los ritmos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del estilo de los países europeos más desarrollados en esta materia, con resultados positivos en lo académico (Informe PISA) y en el clima escolar, habiéndose reducido los procesos disciplinarios desde la reducción de las vacaciones de verano y la implantación escalonada durante el curso de periodos no lectivos".

Por el contrario, ha criticado que desde el año pasado la Consejería de Educación "se muestra dispuesta a hacernos retroceder hacia el calendario religioso, desequilibrando los periodos hasta duplicar en extensión el último bimestre, precisamente cuando el cansancio más se acumula".

A la Junta de Personal Docente "le preocupa en extremo" que la Consejería de Educación "se quiera servir del creciente peso de cargos políticos en el seno del Consejo Escolar de Cantabria para intervenir en las propuestas de calendario escolar, según los planteamientos del partido en el Gobierno".

De esta forma, ha advertido que los pasos que está dando la Consejería en este sentido "abrirán un nuevo conflicto laboral" que se sumará a todos los que tiene ya en estos momentos, relacionados con el salario, los ratios, la burocracia o las oposiciones.