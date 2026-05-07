Investigado en Cantabria el conductor de un camión cisterna por quintuplicar la tasa de alcohol

La Guardia Civil de Cantabria ha investigado al conductor de un camión cisterna como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por quintuplicar la tasa de alcohol.

El conductor fue localizado la tarde del 18 de abril en un control de alcohol y las drogas en la carretera nacional N-634, en el municipio de Entrambasaguas.

Los agentes dieron el alto al citado vehículo pesado y realizaron al conductor la prueba de alcoholemia, que dio positivo por superar en más de cinco veces el límite máximo permitido (0,15) al tratarse de un conductor profesional.

Por ello se le instruyeron diligencias, en calidad de investigado, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que se han remitido a la autoridad judicial.

Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar las normas de circulación y advierte del grave riesgo que supone la conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente en vehículos de gran tonelaje, siendo cero la única tasa de alcoholemia para una conducción segura.