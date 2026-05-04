Las huelgas médicas en Cantabria han dejado más de 114.000 consultas, cirugías y pruebas diagnósticas anuladas. Se trata de la consecuencia de tres semanas de paros de los médicos en la comunidad.

Todo se traduce en más de 65.000 consultas de Atención Primaria sin atender y más de 28.500 pospuestas en hospitales. Además, se dejaron sin realizar cerca de 2.400 operaciones y más de 17.000 pruebas diagnósticas suspendidas. Tan solo durante la semana pasada, en cuatro días de huelga de facultativos, se han perdido 485 cirugías, 4.500 consultas hospitalarias y al menos 3.600 pruebas diagnósticas.

Precisamente, es este último capítulo el que más preocupa al Servicio Cántabro de Salud y donde más esfuerzo están poniendo para intentar recuperar la actividad de pruebas diagnósticas. El gerente del Servicio, Luis Carretero, explica en sintonía de Onda Cero que ese esfuerzo pasa por la Inteligencia Artificial o por realizar pruebas en hospitales como Santa Clotilde.

Se está trabajando en “introducir tecnología nueva que pueda ayudar a los profesionales a ser un poco más ágil” y, por eso, se está “trabajando en evaluar la introducción también de inteligencia artificial que ayude a los profesionales para poder hacer unos diagnósticos más ágiles”. Además, otra de las vías, según Carretero, podría ser “ofrecer toda la actividad extraordinaria que puedan absorber nuestros profesionales” o “en ampliar en lo posible, pues la base de centros a los que podemos concertar en caso de necesidad”.

Carretero reconoce que el retraso en las pruebas diagnósticas conlleva un retraso en consultas y en operaciones. Además, según el gerente del Servicio Cántabro de Salud, es una actividad que es muy difícil de recuperar, a pesar del esfuerzo que se está llevando a cabo.

“Es muy difícil recuperar” la actividad perdida, según el gerente del SCS, aunque “seguimos habiendo todo lo que se puede. De hecho, la lista de espera a final de abril es incluso un día inferior a la lista de espera, a la lista de espera del mismo mes del año pasado. Lo que pasa es que si no hubiera habido huelga, pues sería los 20-25 días más baja”.

Recordamos que hay convocadas dos semanas de huelga más. En este mes de mayo, del 19 al 22; y en junio tendrá lugar en la semana del 15 al 19.