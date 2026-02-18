La Gimnástica y el Burgos cierran un acuerdo para la cesión de El Malecón sin el Ayuntamiento

La Gimnástica de Torrelavega y el Burgos C.F. han alcanzado un acuerdo para la cesión de las instalaciones de El Malecón al club burgalés para la preparación de su próximo compromiso oficial, mediante el que se comprometen a disputar un partido amistoso en la pretemporada 2026/2027.

La Gimnástica ha informado en un comunicado de este acuerdo que, destaca, ha sido alcanzado "única y exclusivamente entre ambas entidades, ante la negativa del Ayuntamiento" a firmarlo.

En virtud de lo pactado, como contraprestación por hacer uso del estadio torrelaveguense durante cuatro días para preparar el partido que disputará este domingo 22 en El Sardinero contra el Racing, el Burgos se compromete a jugar un partido amistoso frente a la Gimnástica en una fecha aún por determinar, y que se anunciará una vez sea acordada por ambos clubes.

La Junta Directiva de la Gimnástica -que trabaja para cerrar la disputa de otros amistosos contra equipos profesionales en la pretemporada- ha lamentado que el Burgos C.F. se haya visto inmerso en esta situación "absolutamente ajena" a ambos clubes, y le ha agradecido su comprensión ante la situación que se había generado y su predisposición para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes.

Y es que la Gimnástica acusó al Ayuntamiento de "imponer" la cesión de sus instalaciones al club burgalés y se negó "rotundamente" a ello si no había una compensación, ya que advirtió del deterioro del campo y de la disposición "obligada" de los trabajadores del club. Mientras, el Consistorio respondió defendiendo su gestión "transparente" y mostrando su "asombro" por la postura del equipo, después de haber mantenido conversaciones entre las tres partes.

Pese a este conflicto entre Gimnástica y Ayuntamiento, el Burgos ha expresado el "máximo agradecimiento" a ambos por su "plena disposición de cara a cerrar un acuerdo" para permitir al equipo entrenarse en El Malecón durante estos días.

Según ha indicado, el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis viajará este miércoles por la mañana a tierras cántabras, donde realizará una breve concentración en Suances de cara a preparar el choque ante el Racing y se ejercitará durante lo que resta de semana en Torrelavega con el objetivo de llegar "en las mejores condiciones a un encuentro clave para mantenerse en la lucha por los puestos de play-off".