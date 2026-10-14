El futbolista Sergio Canales, Premio Horeca 2026

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) y los directores de los principales medios de comunicación de Cantabria han decidido, por unanimidad, conceder al futbolista Sergio Canales el Premio Horeca 2026.

Se trata de un reconocimiento que se entregará en la 43 Gala de Hostelería, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y que recogerá el propio deportista.

El Premio Horeca tiene como objetivo premiar a la persona o entidad que haya contribuido a lo largo del tiempo a la promoción turística de Cantabria, tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha decidido el jurado en el transcurso de dos votaciones y otras tantas deliberaciones celebradas este miércoles en Las Carolinas de Santander, en las que se ha optado entre numerosas personalidades e instituciones vinculadas a Cantabria.

El Premio HORECA consiste en una escultura en forma de sirena realizada en bronce, obra del escultor cántabro José Cobo Calderón.

Desde 1982, año en que se comenzó a hacer entrega del mismo, lo han recibido instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el Festival Internacional de Santander (FIS) o la Fundación Albéniz, o personalidades como de Vital Alsar, Severiano Ballesteros, Ruth Beitia, Pedro Munitis, Raúl Gutiérrez (Rulo).

También han sido reconocidos con este galardón Los 10.000 del Soplao, La Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio, Quico Taronjí, el Ecoparque Trasmiera, la Cadena Ser o la cantante Sofía Ellar.

Sergio Canales, nacido en Santander en 1991, es un centrocampista formado en las categorías inferiores del Racing, donde debutó con el primer equipo antes de dar el salto al Real Madrid.

A lo largo de su carrera ha pasado por clubes como el Valencia, la Real Sociedad y el Betis, además de jugar en México con Rayados de Monterrey.

Internacional con España, Canales ha regresado al Racing 16 años después de su salida, convertido en un futbolista experimentado y con una trayectoria destacada en el fútbol nacional e internacional.

Su vuelta supone el regreso a casa de uno de los talentos surgidos de la cantera verdiblanca, ha destacado la AEHC en nota de prensa.